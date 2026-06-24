Estrenos de cine: "Supergirl", con Milly Alcock y Jason Momoa, amplía el universo de DC Studios

Tras el exitoso lanzamiento de "Superman" el año pasado, ahora interpretado por David Corenswet, DC Studios continúa construyendo su nuevo universo cinematográfico con "Supergirl" . La película, protagonizada por Milly Alcock (sí, la Rhaenyra Targaryen joven de "House of the Dragon") , desembarca en los cines argentinos este 25 de junio.

Dirigida por Craig Gillespie (que viene dirigiendo en registros tan distintos como "I, Tonya" y "Cruella") a partir de un guion de Ana Nogueira y producida por James Gunn y Peter Safran, la película busca alejarse de la imagen clásica del personaje para mostrar a una heroína marcada por sus heridas, impulsiva y con una personalidad mucho más compleja .

La historia sigue a Kara Zor-El durante un viaje interestelar que la lleva a enfrentarse con un enemigo inesperado mientras une fuerzas con Ruthye Marie Knoll, una joven que la acompaña en una travesía donde la justicia, el duelo y la esperanza se entrelazan. Aunque toma como base la obra de Tom King, la adaptación modifica el eje principal del cómic: en lugar de emprender una misión de venganza contra Krem de las Montañas Amarillas, la película convierte la búsqueda de Krypto en el motor de la historia.

Durante la presentación de la película, Milly Alcock dialogó con el sitio Indigo Geek y recordó el momento en que sintió que finalmente había encontrado a su versión del personaje.

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"Fue en el primer día. Creo que todo simplemente encajó en su lugar. Y cuando estás trabajando en un proyecto antes de entrar en producción, hay muchas piezas faltantes. Piensas: '¿Cómo se verá la ropa? ¿Cómo se verá el set? ¿Quiénes son las personas con las que voy a trabajar?'. Y cuando finalmente llegas a ese cuarto por primera vez, de repente tienes un instinto que te dice: 'Esto va a funcionar' o 'esto no va a funcionar'. Creo que simplemente supe que iba a funcionar", recordó.

Craig Gillespie coincidió con la actriz y destacó la química que se generó desde el comienzo del rodaje. "Siempre es muy estresante llegar al set, empezar a trabajar y tener ese primer día. Y fue estupendo ver que íbamos a tener química. No solo ustedes, sino también el equipo, todos. Fue inmediato. De inmediato pude ver lo que estabas haciendo con el personaje y el entorno en el que estábamos. Es una versión más hermosa, caótica y extrema de Kara que se pudo ver desde el primer día. Así que fue un gran lugar para empezar".

Un homenaje al Superman canónico

Uno de los detalles más emotivos de la producción no aparece en pantalla de manera evidente, sino en el propio vestuario de la protagonista. Milly Alcock reveló que la capa utilizada en la película fue confeccionada reutilizando parte de la tela de la histórica capa que Christopher Reeve vistió en "Superman" (1978), una pieza diseñada por la legendaria vestuarista Yvonne Blake.

"La capa en esta película se rehizo usando material de la capa original de Superman. Creo que encontraron como 16 metros de ese material, así que eso está en la parte de atrás de mi capa ahora", reveló orgullosa.

Aunque la película introduce modificaciones importantes en la historia, tanto el director como la protagonista remarcaron que el espíritu del cómic permanece intacto. Consultado sobre el vínculo entre la adaptación y "Woman of Tomorrow", Gillespie explicó: "Espero que la gente quede muy contenta. Tom King escribió una versión de ella que era muy diferente a las versiones anteriores de Supergirl. Y eso fue lo que nos entusiasmó. Ana hizo un trabajo hermoso adaptándola, porque es un personaje tan interesante y tan imperfecto que eso fue lo que realmente nos esforzamos por mantener fiel".

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Además de Milly Alcock como Kara Zor-El, el elenco reúne a Matthias Schoenaerts como el principal antagonista, Eve Ridley en el papel de Ruthye Marie Knoll y Jason Momoa debutando como Lobo, uno de los personajes más esperados por los seguidores de DC. También participan David Krumholtz, Emily Beecham y el propio David Corenswet, quien ya dio vida al nuevo Superman y vuelve a formar parte del universo compartido impulsado por James Gunn.

Milly Alcock cerró así: "Espero que a la gente le guste. ¡Les va a gustaaar! Creo que hay algo muy íntimo en hacer un trabajo, en realizar un proyecto, y que sea tuyo, que de alguna manera solo exista en tu memoria. Y luego tienes que entregárselo a la gente. Eso es una transferencia muy interesante de tu trabajo."

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