Estrenos de cine: "Scary Movie 6" vuelve para reírse de las películas de terror de la última década

Desde hace al menos una década, y gracias al puntapié que dieron algunas películas hoy de culto como "La bruja" (2015) y "Hereditary" (2018), el cine independiente de terror vive una era de esplendor .

Se han multiplicado los directores especializados en este género, y las voces autorales tienen cada vez más eco en el mainstream e incluso el Oscar , algo hasta hace algunos años impensado. Por eso, ya era hora de que una "Scary Movie" llegara para reírse de todo esto.

La última película de esta popular secuela data del 2013. Y sí, mucha agua ha corrido bajo el puente en estos 13 años. La sexta entrega estrena en los cines argentinos este jueves 4 de junio, con una promesa muy estimulante: ¿qué sucede cuando el llamado “terror de autor” se convierte en el blanco de una burla?

La respuesta llega de la mano de los hermanos Wayans, creadores originales de la franquicia, que regresan para recuperar el espíritu anárquico de una saga que a comienzos de los años 2000 transformó la parodia cinematográfica en un fenómeno de masas.

Pero el verdadero golpe de efecto no está en las referencias contemporáneas ni en la actualización de los chistes. Está en el regreso de Anna Faris y Regina Hall. Durante años, Cindy Campbell y Brenda Meeks fueron mucho más que protagonistas de una comedia absurda: fueron una versión deformada de las "scream queens" del cine de terror, heroínas accidentales que sobrevivían no gracias a su inteligencia sino a una combinación imposible de torpeza, suerte y drama.

La nueva película apunta sus armas hacia el terror que dominó la última década, decíamos. Ari Aster aparece como uno de los principales objetivos. "Hereditary" y "Midsommar", dos obras que convirtieron el sufrimiento emocional en espectáculo cinematográfico, son reproducidas con una precisión casi obsesiva para luego ser destruidas por el humor.

Lo interesante es que los Wayans parecen comprender algo que muchas comedias recientes han olvidado: la parodia funciona mejor cuando existe admiración por aquello que se ridiculiza. Las recreaciones visuales que se observan en el trailer de avance no son simples imitaciones superficiales. En el fondo, hay un esfuerzo evidente por homenajear.

Pero el compendio de "citas" es inmenso. La muñeca asesina de M3GAN se convierte en una presencia ridícula, bailando en un vagón de metro. Las sonrisas inquietantes de "Smile" darán más de un gag, al igual que "Talk to Me". Y también habrá referencias a "La hora de la desaparición", "Sinners", la última de "Destino final", entre otras.

Por lo que se puede inferir a través del trailer, también hay un empeño de los guionistas en satirizar lo que en Estados Unidos denominan "agenda woke", algo que va en sintonía con el clima político de Trump.

Pero hay más: Ghostface sigue intacto, aunque pasen los años. La máscara creada para "Scream" continúa funcionando como una especie de emblema de toda la franquicia: es una figura que inspira miedo, nostalgia y burla al mismo tiempo.

Más estrenos de cine

“Amos del Universo”: Marca el esperado regreso de una de las franquicias más emblemáticas de la cultura pop de los años ochenta. Dirigida por Travis Knight, la película traslada nuevamente a la pantalla grande el universo de Eternia en una producción de acción real que apuesta por la épica fantástica. La historia sigue al príncipe Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, quien regresa a su mundo natal tras quince años de ausencia para descubrir que el malvado Skeletor, encarnado por Jared Leto, ha sumido al reino en la destrucción. Acompañado por Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), Adam deberá asumir finalmente su destino como He-Man.

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“El pequeño ninja: El origen”: Tercera entrega de la exitosa saga animada danesa basada en el fenómeno de Ternet Ninja. Dirigida por Thorbjørn Christoffersen y Anders Matthesen, la película vuelve a reunir a Alex con su peculiar compañero: un muñeco ninja mágico de temperamento explosivo y una visión bastante particular de la justicia. Lo que comienza como la búsqueda de una vida tranquila deriva en una aventura cargada de humor, acción y aprendizaje personal, cuando un nuevo conflicto obliga al protagonista a enfrentar sus inseguridades.