Ganadores de los Premios Sur: dónde ver las películas más premiadas del cine argentino

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina celebró este martes la vigésima edición de los Premios Sur en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires.

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La ceremonia estuvo marcada tanto por los reconocimientos a las mejores producciones del año como por encendidos discursos en defensa del cine argentino.

La gran ganadora de la noche fue la película "Gatillero" , un thriller filmado en plano secuencia y ambientado en el conurbano bonaerense, que obtuvo cinco estatuillas: mejor dirección, mejor fotografía, mejor guion original, mejor maquillaje y caracterización, y mejor sonido.

La producción independiente tuvo una circulación restringida en sala, aunque tuvo un importante reconocimiento en el BAFICI , marco en el que también pudo ser vista en nuestra provincia el año pasado. En streaming está disponible en HBO Max.

Sin embargo, el premio mayor recayó en "Belén", dirigida por Dolores Fonzi, que fue distinguida como mejor película de ficción. La obra, inspirada en el libro "Somos Belén" y centrada en la lucha por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, sumó además los premios a mejor guion adaptado, mejor montaje, mejor actriz de reparto y mejor actriz revelación, ambos para Camila Pláate.

El filme, que actualmente está disponible en Prime Video, tuvo un paso notable por festivales, por las salas argentinas y también en la temporada de premios (fue preseleccionada en los Oscar 2026 en la categoría de mejor película internacional).

Embed - Belén - Tráiler Oficial

Otra de las producciones destacadas fue "27 noches", que obtuvo tres galardones: mejor dirección artística, mejor diseño de vestuario y mejor actriz protagonista para Marilú Marini.

La ceremonia fue conducida por Andrea Frigerio y Juan Minujín y se transmitió en vivo por TNT y HBO Max. Entre los momentos más emotivos de la velada sobresalió el reconocimiento a las trayectorias de Lucrecia Martel, Cecilia Roth y Luis Alberto Scalella.

Al recibir su premio honorífico, Martel ofreció una de las reflexiones más celebradas de la noche. Tras agradecer el reconocimiento, destacó la importancia cultural del cine y expresó su preocupación por el contexto que atraviesa la actividad audiovisual en el país.

Reflexionó: “Nuestro trabajo es inventar cosas, discutir sobre cosas que nunca existieron como si fueran ciertas... Nosotros estamos acostumbrados a ver gente que cae muerta en el set y después están pidiéndose un cortado en la mesa de catering, y eso en la medicina es un milagro. Somos afortunados, somos el pueblo del cine... Es tan hermoso nuestro trabajo y estoy tan agradecida, que a veces uno se pregunta ¿para qué hacíamos cine? Porque la situación general es adversa. Inventar mundos también es de alguna manera, es señalar rumbos a nuestro coterráneos, a nuestros vecinos. Generar posibilidades, otras visiones del mundo. Y yo me pregunto si estaremos haciendo eso. ¿Estaremos haciendo eso? Porque, esto es lo que más miedo me da y se los comparto... Me daría mucho miedo que en las memoria de las máquinas quedemos como la generación que no supo qué hacer con el mejor trabajo del mundo en el momento en el país lo necesitaba y la época lo pide a gritos".

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También Cecilia Roth aprovechó su paso por el escenario para reivindicar al cine nacional. Emocionada, recordó sus inicios junto a Adolfo Aristarain y sostuvo que “nuestro cine argentino es de los mejores que se hacen en habla hispana” antes de lamentar la situación actual del sector. “Esto va a pasar”, concluyó entre lágrimas.

La ceremonia incluyó además un sentido segmento In Memoriam, acompañado por una interpretación de “Ojos de videotape” a cargo de Elena Roger, y un homenaje especial a Luis Brandoni. Durante ese tributo, los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat recordaron la trayectoria artística y política del actor, en un discurso que generó algunos momentos de tensión y reacciones divididas entre los asistentes.

Entre los restantes ganadores de la noche, Marcelo Subiotto obtuvo el premio a mejor actor protagonista por "El mensaje", mientras que Fernán Mirás fue distinguido como mejor actor de reparto por "Mazel Tov". El premio a mejor actor revelación quedó en manos de Angelo Mutti Spinetta por "La llegada del hijo".

En las categorías documentales y televisivas, "Weser" fue reconocida como mejor película documental, mientras que la serie "El Eternauta" se quedó con el premio a mejor serie de ficción.

Ganadores de los Premios Sur

Mejor película de ficción

Belén (Dolores Fonzi)

Mejor película documental

Weser (Fernando Spiner)

Mejor serie de ficción

El Eternauta

Mejor ópera prima

La Noche sin mí (María Laura Berch y Laura Chiabrando)

Mejor cortometraje

Tu cuerpo en mi habitación (Axel Cheb Terrab)

Mejor película iberoamericana

El Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil)

Mejor dirección

Cris Tapia Marchiori (Gatillero)

Mejor actriz protagonista

Marilú Marini (27 Noches)

Mejor actor protagonista

Marcelo Subiotto (El Mensaje)

Mejor actriz de reparto

Camila Pláate (Belén)

Mejor actor de reparto

Fernán Mirás (Mazel Tov)

Mejor actriz revelación

Camila Pláate (Belén)

Mejor actor revelación

Angelo Mutti Spinetta (La Llegada del Hijo)

Mejor guion original

Cris Tapia Marchiori y Clara Ambrosoni (Gatillero)

Mejor guion adaptado

Dolores Fonzi y Laura Paredes (Belén)

Mejor fotografía

Martín Sapia (Gatillero)

Mejor montaje

Andrés Pepe Estrada (Belén)

Mejor sonido

Emiliano Biaiñ y Marcos Zoppi (Gatillero)

Mejor música original

Sebastián Espósito y Daniel Godfrid (La Mujer de la Fila)

Mejor dirección artística

Sebastián Orgambide (27 Noches)

Mejor diseño de vestuario

Roberta Pesci (27 Noches)

Mejor maquillaje y caracterización

Mariángeles Capparelli (Gatillero)