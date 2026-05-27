Premios Gardel 2026: Milo J se consagró con el oro, Lali sumó para el pop y más ganadores

Con apenas 19 años, Milo J hizo historia este martes en los premios Gardel 2026 al arrasar con el álbum del año y Gardel de Oro por su trabajo discográfico "La vida era más corta", que fusiona folclore con sonidos urbanos.

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron estallar Mendoza con un show frenético, teatral y desbordante

Secretos de la aplaudida violinista de Milo J en el Tiny Desk: el poncho de la Sole, la doble suspensión y qué dejó por error

La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se llevó adelante a partir de las 21 con una gran cantidad de artistas y bandas invitadas al teatro Coliseo, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia principal fue transmitida en exclusiva por TNT y HBO Max.

Milo J se alzó con 13 galardones , entre ellos el de oro, al mejor álbum del año ("La vida era más corta") y mejor canción ("Niño").

En los #PremiosGardel2026 , Milo J cantó Niño junto a un coro infantil. https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/oMneOvz1IR

Por sus 40 años de historia, Los Nocheros fueron distinguidos con el Gardel a la trayectoria , un reconocimiento reservado para artistas con una carrera extensa y un aporte significativo a la música nacional.

También ganaron en distintas categorías artistas como Lali Espósito (mejor álbum pop, mejor canción pop, mejor colaboración), Charly García, Cazzu, Nathy Peluso, Miranda!, Abel Pintos, Ca7riel & Paco Amoroso, Luciano Pereyra, Luck Ra, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, Trueno y Divididos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SonyMusicArg/status/2059461567410802849?s=20&partner=&hide_thread=false Felicitaciones #MiloJ por ser el ganador del GARDEL DE ORO en los #Gardel2026 con el álbum "La Vida Era Más Corta."@premiosgardel pic.twitter.com/W8lOfCZI4S — Sony Music Argentina (@SonyMusicArg) May 27, 2026

Cuando el conductor de la entrega de premios, Diego Leuco, anunció que "La vida era más corta" se quedaba con el Álbum del Año y el Gardel de Oro 2026, Milo J subió al escenario visiblemente emocionado junto a todo su equipo.

“No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo el joven apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores.

“Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas. Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”, expresó Milo J.

Milo J en los premios Gardel 2026 Milo J en los premios Gardel 2026 Gentileza Clarín

Lali fue otra de las artistas más ovacionadas por reunir los galardones de su género pop, en un año con récords en los estadios de Vélez, River y gira por el país.

“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias”, manifestó la cantante, quien en los últimos años fue atacada por el presidente Javier Milei y la militancia libertaria.

"Mejor que vos": Lali celebra su premio a mejor colaboración y mejor canción pop junto a Juliana Gattas en los premios Gardel 2026 "Mejor que vos": Lali celebra su premio a mejor colaboración y mejor canción pop junto a Juliana Gattas en los premios Gardel 2026 Gentileza

GANADORES DE LOS PREMIOS GARDEL 2026

Álbum del Año (Gardel de oro)

La Vida Era Más Corta – Milo J

Reconocimiento a la trayectoria

Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Canción del Año

"Niño" – Milo J

Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026 Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026 Gentileza

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Álbum de Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Canción de Folklore

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante, Carca

Productor del año

Evlay

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

El Desvelo, La Delio Valdez

Mejor Canción de Rock

“In the City”, Charly García & Sting

Mejor Álbum de Reggae/Ska

La Respuesta, Leonchalon

Mejor Canción de Pop

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

"Gil" – Milo J, Trueno

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Videoclip Largo

Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos - Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Colaboración

"Mejor que vos" – Lali & Miranda!

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Canción de Autor

"Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

Mejor Nuevo Artista

Blair

Grabación del Año

"Niño" – Milo J

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Colaboración Urbana

Gil Milo J, Trueno

Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Canción Urbana

"Olimpo" – Milo J

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Canción Tropical / Cumbia