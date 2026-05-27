Premios Gardel 2026: Milo J se consagró con el oro, Lali sumó para el pop y más ganadores

Con apenas 19 años, Milo J hizo historia este martes en los premios Gardel 2026 al arrasar con el álbum del año y Gardel de Oro por su trabajo discográfico "La vida era más corta", que fusiona folclore con sonidos urbanos.
Por "La vida era más corta", álbum que fusiona folclore con sonidos urbanos, el joven de 19 años reunió 13 galardones en la noche de la música argentina.
Con apenas 19 años, Milo J hizo historia este martes en los premios Gardel 2026 al arrasar con el álbum del año y Gardel de Oro por su trabajo discográfico "La vida era más corta", que fusiona folclore con sonidos urbanos.
La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se llevó adelante a partir de las 21 con una gran cantidad de artistas y bandas invitadas al teatro Coliseo, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia principal fue transmitida en exclusiva por TNT y HBO Max.
Milo J se alzó con 13 galardones, entre ellos el de oro, al mejor álbum del año ("La vida era más corta") y mejor canción ("Niño").
Por sus 40 años de historia, Los Nocheros fueron distinguidos con el Gardel a la trayectoria, un reconocimiento reservado para artistas con una carrera extensa y un aporte significativo a la música nacional.
También ganaron en distintas categorías artistas como Lali Espósito (mejor álbum pop, mejor canción pop, mejor colaboración), Charly García, Cazzu, Nathy Peluso, Miranda!, Abel Pintos, Ca7riel & Paco Amoroso, Luciano Pereyra, Luck Ra, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, Trueno y Divididos.
Cuando el conductor de la entrega de premios, Diego Leuco, anunció que "La vida era más corta" se quedaba con el Álbum del Año y el Gardel de Oro 2026, Milo J subió al escenario visiblemente emocionado junto a todo su equipo.
“No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo el joven apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores.
“Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas. Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”, expresó Milo J.
Lali fue otra de las artistas más ovacionadas por reunir los galardones de su género pop, en un año con récords en los estadios de Vélez, River y gira por el país.
“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias”, manifestó la cantante, quien en los últimos años fue atacada por el presidente Javier Milei y la militancia libertaria.
Álbum del Año (Gardel de oro)
Reconocimiento a la trayectoria
Mejor Álbum Artista Pop
Canción del Año
Mejor Álbum de Jazz
Mejor Álbum Urbano
Mejor Álbum de Pop Rock
Mejor Canción de Folklore
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Mejor Álbum Rock Alternativo
Productor del año
Mejor Videoclip Corto
Mejor Canción Pop Rock
Mejor Canción de Tango
Mejor Álbum Infantil
Mejor Álbum Música Electrónica
Mejor Canción en Vivo
Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia
Mejor Canción de Rock
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Mejor Canción de Pop
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental
Mejor Videoclip Largo
Mejor Álbum Grupo de Rock
Mejor Álbum Grupo Pop
Mejor Álbum Artista de Rock
Mejor Colaboración
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Mejor Álbum de Cuarteto
Mejor Álbum en Vivo
Mejor Canción de Autor
Mejor Nuevo Artista
Grabación del Año
Mejor Álbum de Música Global
Mejor Colaboración Urbana
Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)
Mejor Canción Urbana
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mejor Álbum Conceptual
Mejor Canción Tropical / Cumbia