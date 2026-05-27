27 de mayo de 2026 - 07:59

Premios Gardel 2026: Milo J se consagró con el oro, Lali sumó para el pop y más ganadores

Por "La vida era más corta", álbum que fusiona folclore con sonidos urbanos, el joven de 19 años reunió 13 galardones en la noche de la música argentina.

Milo J en los premios Gardel 2026

Milo J en los premios Gardel 2026

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Agustín Dusserre & Ignacio Arne
Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026

Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026

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Mejor que vos: Lali celebra su premio a mejor colaboración y mejor canción pop junto a Juliana Gattas en los premios Gardel 2026

"Mejor que vos": Lali celebra su premio a mejor colaboración y mejor canción pop junto a Juliana Gattas en los premios Gardel 2026

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Milo J en los premios Gardel 2026

Milo J en los premios Gardel 2026

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Gentileza Clarín
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Con apenas 19 años, Milo J hizo historia este martes en los premios Gardel 2026 al arrasar con el álbum del año y Gardel de Oro por su trabajo discográfico "La vida era más corta", que fusiona folclore con sonidos urbanos.

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La celebración organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) se llevó adelante a partir de las 21 con una gran cantidad de artistas y bandas invitadas al teatro Coliseo, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia principal fue transmitida en exclusiva por TNT y HBO Max.

Milo J se alzó con 13 galardones, entre ellos el de oro, al mejor álbum del año ("La vida era más corta") y mejor canción ("Niño").

Por sus 40 años de historia, Los Nocheros fueron distinguidos con el Gardel a la trayectoria, un reconocimiento reservado para artistas con una carrera extensa y un aporte significativo a la música nacional.

También ganaron en distintas categorías artistas como Lali Espósito (mejor álbum pop, mejor canción pop, mejor colaboración), Charly García, Cazzu, Nathy Peluso, Miranda!, Abel Pintos, Ca7riel & Paco Amoroso, Luciano Pereyra, Luck Ra, La Delio Valdez, Marilina Bertoldi, Trueno y Divididos.

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Cuando el conductor de la entrega de premios, Diego Leuco, anunció que "La vida era más corta" se quedaba con el Álbum del Año y el Gardel de Oro 2026, Milo J subió al escenario visiblemente emocionado junto a todo su equipo.

“No puedo creer este reconocimiento. La p... madre, bolu...”, dijo el joven apenas tomó el micrófono, antes de agradecer a su familia, sus músicos, técnicos y colaboradores.

“Fue un disco que, más allá de lo que haya generado en la gente, me cambió la vida a mí y a un montón de personas. Quiero que sepan que me salvaron la vida, de una u otra manera”, expresó Milo J.

Milo J en los premios Gardel 2026
Milo J en los premios Gardel 2026

Milo J en los premios Gardel 2026

Lali fue otra de las artistas más ovacionadas por reunir los galardones de su género pop, en un año con récords en los estadios de Vélez, River y gira por el país.

“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias”, manifestó la cantante, quien en los últimos años fue atacada por el presidente Javier Milei y la militancia libertaria.

"Mejor que vos": Lali celebra su premio a mejor colaboración y mejor canción pop junto a Juliana Gattas en los premios Gardel 2026

"Mejor que vos": Lali celebra su premio a mejor colaboración y mejor canción pop junto a Juliana Gattas en los premios Gardel 2026

GANADORES DE LOS PREMIOS GARDEL 2026

Álbum del Año (Gardel de oro)

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Reconocimiento a la trayectoria

  • Los Nocheros (A 40 años desde el inicio de su trayectoria)

    Mejor Álbum Artista Pop

    • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

    Canción del Año

    • "Niño" – Milo J
    Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026
    Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026

    Abel Pintos, Juliana Gattas y Luck Ra en los premios Gardel 2026

    Mejor Álbum de Jazz

    • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

    Mejor Álbum Urbano

    • 166 (Deluxe) retirada – Milo J

    Mejor Álbum de Pop Rock

    • Polvo de estrellas – Turf

    Mejor Canción de Folklore

    • "Niño" – Milo J

    Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

    • Malportada – Nathy Peluso

    Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

    • Gracias a la Vida – Abel Pintos

    Mejor Álbum Rock Alternativo

    • Exultante, Carca

    Productor del año

    • Evlay

    Mejor Videoclip Corto

    • “Bajo De La Piel”. intérprete: Milo J. Directora: Teresa Carril

    Mejor Canción Pop Rock

    • “#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso

    Mejor Canción de Tango

    • “La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

    Mejor Álbum Infantil

    • Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

    Mejor Álbum Música Electrónica

    • Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

    Mejor Canción en Vivo

    • “La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

    Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

    • El Desvelo, La Delio Valdez

    Mejor Canción de Rock

    • “In the City”, Charly García & Sting

    Mejor Álbum de Reggae/Ska

    • La Respuesta, Leonchalon

    Mejor Canción de Pop

    • "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

    Mejor Canción de Hip Hop / Rap

    • "Gil" – Milo J, Trueno

    Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

    • EMPA Orquesta de Tango – EMPA

    Mejor Videoclip Largo

    • Papota INTÉRPRETES: Ca7riel & Paco Amoroso DIRECTOR: Martín Piroyansky

    Mejor Álbum Grupo de Rock

    • Divididos - Divididos

    Mejor Álbum Grupo Pop

    • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

    Mejor Álbum Artista de Rock

    • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

    Mejor Colaboración

    • "Mejor que vos" – Lali & Miranda!

    Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

    • EUB Deluxe – Trueno

    Mejor Álbum de Cuarteto

    • Que sed – Luck Ra

    Mejor Álbum en Vivo

    • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

    Mejor Canción de Autor

    • "Luciérnagas" – Milo J, Silvio Rodríguez

    Mejor Nuevo Artista

    • Blair

    Grabación del Año

    • "Niño" – Milo J

    Mejor Álbum de Música Global

    • Latinaje – Cazzu

    Mejor Colaboración Urbana

    • Gil Milo J, Trueno

    Mejor Álbum Canción de Autor (Carlos Baute entregó el galardón)

    • Querida Yo – Yami Safdie

    Mejor Canción Urbana

    • "Olimpo" – Milo J

    Mejor Álbum Pop Alternativo

    • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

    Mejor Álbum Conceptual

    • La Vida Era Más Corta – Milo J

    Mejor Canción Tropical / Cumbia

    • "Si No Es Muy Tarde" – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

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