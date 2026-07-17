Así es la casa de Marcos Senesi y su pareja en Inglaterra: gimnasio privado y un rincón dedicado al fútbol

El defensor de la Selección argentina, Marcos Senesi , vive en Inglaterra junto a su pareja, Kelci-Rose Bowers , en una casa donde el diseño contemporáneo se combina con referencias permanentes a su carrera deportiva. La vivienda refleja un estilo minimalista, con ambientes luminosos, mobiliario funcional y espacios pensados para la vida de dos atletas de alto rendimiento.

Así es la casa de Lisandro Martínez y Muri López en Manchester: moderna, luminosa y detalles en tendencia

A través de las publicaciones compartidas en redes sociales, especialmente por la futbolista británica , se pueden observar distintos sectores del hogar, donde predominan los tonos blancos, las líneas simples y una distribución enfocada en la comodidad y el orden.

Uno de los ambientes que más llama la atención es el dormitorio principal. Allí sobresale un gran cuadro que muestra a Senesi celebrando un gol durante su paso por Feyenoord , un detalle que mantiene presente uno de los momentos más importantes de su carrera.

La habitación cuenta además con un baño en suite y un espacio exclusivo para organizar su colección de zapatillas deportivas, exhibidas de manera ordenada como parte de la decoración.

El resto de la vivienda mantiene una estética uniforme . Las paredes blancas, los muebles de diseño sencillo y las superficies despejadas generan una sensación de amplitud y luminosidad en cada ambiente.

La cocina y los espacios comunes siguen la misma línea, priorizando la funcionalidad sin perder elegancia. Cada rincón está pensado para facilitar la rutina diaria de la pareja, que combina entrenamientos, viajes y compromisos deportivos.

El gimnasio privado, uno de los espacios más importantes

Uno de los sectores más destacados de la propiedad es el gimnasio privado completamente equipado que utilizan tanto Senesi como Bowers para entrenar.

El espacio cuenta con máquinas y elementos destinados al acondicionamiento físico, fundamentales para mantener el nivel de exigencia que demanda el fútbol profesional. El gimnasio ocupa un lugar central dentro de la casa y forma parte de la rutina cotidiana de ambos deportistas.

El presente deportivo de Marcos Senesi

Tras consolidarse como una pieza importante en AFC Bournemouth, donde disputó más de un centenar de partidos oficiales, el defensor afronta un nuevo desafío luego de incorporarse al Tottenham Hotspur F.C..

Su llegada al club londinense coincide con uno de los momentos más importantes de su carrera, marcado también por su primera convocatoria para disputar una Copa del Mundo con la Selección argentina.

Pareja de futbolistas: Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers Web

El emotivo anuncio de su convocatoria al Mundial

La noticia de su convocatoria fue compartida por Kelci-Rose Bowers mediante un video que mostró la emoción de ambos al recibir el llamado del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La oportunidad llegó luego de la lesión de Leonardo Balerdi, que abrió un lugar en la lista definitiva. En ese momento, la pareja se encontraba de vacaciones en Ibiza y posteriormente la futbolista viajó para acompañar a Senesi durante la competencia.