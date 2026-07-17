Así vive el Dibu Martínez en Birmingham: piscina climatizada, ambientes luminosos y arquitectura contemporánea

Emiliano “Dibu” Martínez vive en Birmingham, Inglaterra , en una casa que refleja dos aspectos centrales de su rutina: la vida familiar y la preparación física de alto rendimiento . La propiedad combina diseño moderno, mucha luz natural y espacios interiores pensados para el descanso.

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El hogar que comparte con Mandinha Martínez y sus hijos no responde a una estética recargada. Predominan los tonos neutros, las líneas simples, los materiales nobles y los ambientes amplios , con una decoración que lleva el sello de su esposa, diseñadora de interiores.

Uno de los sectores más llamativos es el living principal. El ambiente cuenta con un techo vidriado con forma de cúpula , que funciona como un gran tragaluz y permite que la luz ingrese durante buena parte del día.

A ese recurso se suman ventanales de piso a techo, que conectan visualmente el interior con el exterior y hacen que la casa se perciba más abierta. En una ciudad como Birmingham, donde el clima suele ser gris y húmedo, aprovechar la luz natural se vuelve un elemento importante del diseño .

La decoración acompaña esa idea con una paleta de grises, blancos y detalles verdes. También aparecen pisos de madera, una alfombra amplia y un sofá en forma de L, pensado para reuniones familiares y momentos de descanso.

Piedra, madera y espacios integrados

La cocina y el comedor siguen la misma línea contemporánea. Allí predominan los revestimientos de piedra natural, muebles modernos y una mesa de madera clara que aporta calidez.

La distribución evita separar de manera rígida cada ambiente. La cocina, el comedor y algunos sectores sociales funcionan como espacios integrados, una característica común en viviendas modernas donde se prioriza la circulación y la vida cotidiana compartida.

Una chimenea contemporánea ayuda a delimitar sectores sin cerrar el espacio. Ese recurso permite conservar la sensación de amplitud, pero suma un punto visual que ordena el ambiente.

La pileta climatizada, el corazón de la vivienda

El espacio más distintivo de la casa es la pileta climatizada cubierta. No aparece solamente como un lujo decorativo: para un arquero profesional, un área así puede formar parte de la recuperación física, el entrenamiento liviano y la relajación muscular.

La pileta está rodeada por ventanales y cuenta con una zona de descanso. Al estar cubierta y climatizada, puede utilizarse durante todo el año, independientemente del clima inglés.

Gimnasio, jardín y parrilla

La vivienda también incorpora un gimnasio equipado, donde Martínez puede completar parte de su preparación cuando no entrena con el Aston Villa.

El exterior suma un jardín con césped natural y una parrilla, dos elementos que conectan la casa inglesa con costumbres más familiares para un argentino. Ese espacio permite reuniones, comidas al aire libre y momentos de descanso lejos de la exposición pública.

El sello de Mandinha Martínez

Buena parte de la identidad interior responde al trabajo de Mandinha Martínez, quien desarrolló una carrera vinculada al diseño de interiores.

Su estilo privilegia la funcionalidad, los colores neutros y los ambientes cálidos, sin perder sofisticación. Esa mirada aparece tanto en los sectores sociales como en los dormitorios y espacios destinados a los hijos de la pareja.