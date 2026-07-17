Disney+ estrenó la segunda temporada de un reboot, pero la serie ya fue cancelada

Aunque recibió elogios de la crítica por su enfoque y sus actuaciones , nunca consiguió el respaldo suficiente del público y terminó cancelada. Peso a eso, Disney+ decidió lanzar la segunda temporada de este reboot de la serie de finales de los 80.

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“Los años maravillosos” es una nueva versión de la icónica serie homónima. En lugar de repetir la historia original, la producción trasladó la acción a otra familia y abordó el contexto de Estados Unidos durante el movimiento por los derechos civiles , con una mirada diferente sobre el crecimiento, la infancia y los cambios sociales.

La serie sigue a Dean Williams, un chico de 12 años que crece junto a su familia en Montgomery, Alabama, durante 1968. A través de sus recuerdos, narrados por su versión adulta (con la voz de Don Cheadle), la ficción combina conflictos familiares, amistades, primeros amores y los profundos cambios que atravesaba la sociedad estadounidense en aquella época.

A diferencia de la producción original de 1988, esta versión pone el foco en una familia afroamericana de clase media y explora cómo hechos históricos, como el asesinato de Martin Luther King Jr., impactan en la vida cotidiana de sus protagonistas.

La historia también desarrolla las experiencias de Bill, el padre de Dean , un profesor de música que intenta mantener vivo su sueño artístico; de Lillian, su madre , que enfrenta las desigualdades laborales de la época; y de Bruce, el hermano mayor , cuya participación en la guerra de Vietnam marca a toda la familia.

¿Qué pasa en la segunda temporada?

Los nuevos episodios muestran a Dean en una etapa más cercana a la adolescencia. La escuela, las amistades, las primeras decisiones importantes y la búsqueda de su identidad pasan a ocupar el centro de la trama.

Al mismo tiempo, el regreso de Bruce desde Vietnam incorpora un nuevo conflicto familiar, ya que debe afrontar las secuelas emocionales que dejó el conflicto bélico.

Por qué cancelaron "Los años maravillosos"

Aunque la serie fue bien recibida por la crítica y muchos destacaron su actualización del material original, los niveles de audiencia estuvieron por debajo de las expectativas de ABC.

Tras la emisión de la segunda temporada, la cadena decidió no renovarla para una tercera entrega. De esta manera, el reboot quedó concluido con 22 episodios, que ahora pueden verse completos en Disney+.