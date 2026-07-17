17 de julio de 2026 - 12:00

Disney+ estrenó la segunda temporada de un reboot, pero la serie ya fue cancelada

La plataforma de streaming amplió su catálogo con nuevos episodios de una ficción que reimaginó uno de los clásicos más queridos de la televisión.

Disney+ estrenó la segunda temporada de un reboot, pero la serie ya fue cancelada

Disney+ estrenó la segunda temporada de un reboot, pero la serie ya fue cancelada

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

 Nicole Kidman y Hugh Jackman los protagonistas de la miniserie de Disney+

Con Nicole Kidman y Hugh Jackman: la nueva miniserie de solo 4 capítulos que ya está disponible en streaming
Netflix sumó un clásico policial basado en una de las novelas más famosas de Agatha Christie

Netflix sumó un clásico policial basado en una de las novelas más famosas de Agatha Christie

Por Redacción Espectáculos

“Los años maravillosos” es una nueva versión de la icónica serie homónima. En lugar de repetir la historia original, la producción trasladó la acción a otra familia y abordó el contexto de Estados Unidos durante el movimiento por los derechos civiles, con una mirada diferente sobre el crecimiento, la infancia y los cambios sociales.

“Los años maravillosos”, el reboot moderno de Disney+.

“Los años maravillosos”, el reboot moderno de Disney+.

De qué trata el reboot de “Los años maravillosos”

La serie sigue a Dean Williams, un chico de 12 años que crece junto a su familia en Montgomery, Alabama, durante 1968. A través de sus recuerdos, narrados por su versión adulta (con la voz de Don Cheadle), la ficción combina conflictos familiares, amistades, primeros amores y los profundos cambios que atravesaba la sociedad estadounidense en aquella época.

A diferencia de la producción original de 1988, esta versión pone el foco en una familia afroamericana de clase media y explora cómo hechos históricos, como el asesinato de Martin Luther King Jr., impactan en la vida cotidiana de sus protagonistas.

“Los años maravillosos” en su versión original.

“Los años maravillosos” en su versión original.

La historia también desarrolla las experiencias de Bill, el padre de Dean, un profesor de música que intenta mantener vivo su sueño artístico; de Lillian, su madre, que enfrenta las desigualdades laborales de la época; y de Bruce, el hermano mayor, cuya participación en la guerra de Vietnam marca a toda la familia.

¿Qué pasa en la segunda temporada?

Los nuevos episodios muestran a Dean en una etapa más cercana a la adolescencia. La escuela, las amistades, las primeras decisiones importantes y la búsqueda de su identidad pasan a ocupar el centro de la trama.

Al mismo tiempo, el regreso de Bruce desde Vietnam incorpora un nuevo conflicto familiar, ya que debe afrontar las secuelas emocionales que dejó el conflicto bélico.

Por qué cancelaron "Los años maravillosos"

Aunque la serie fue bien recibida por la crítica y muchos destacaron su actualización del material original, los niveles de audiencia estuvieron por debajo de las expectativas de ABC.

Tras la emisión de la segunda temporada, la cadena decidió no renovarla para una tercera entrega. De esta manera, el reboot quedó concluido con 22 episodios, que ahora pueden verse completos en Disney+.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

asi vive el dibu martinez en birmingham: piscina climatizada, ambientes luminosos y arquitectura contemporanea

Así vive el Dibu Martínez en Birmingham: piscina climatizada, ambientes luminosos y arquitectura contemporánea

Por Andrés Aguilera
Quién entonará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026

Final del Mundial 2026: quiénes son las artistas que podrían entonar el himno argentino ante España

Por Redacción Espectáculos
Murió el actor Sam Neill a los 78 años

Revelan la causa de la muerte de Sam Neill, actor de "Jurassic Park", para frenar las especulaciones

Por Redacción Espectáculos
Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina.

Camila Morrone festejó el triunfo de Argentina y una estrella de Hollywood sorprendió con su mensaje

Por Redacción Espectáculos