Polémica asegurada: Netflix confirmó la fecha de estreno del esperado reboot de un clásico familiar

Uno de los clásicos más queridos de la pantalla chica tendrá una nueva versión en streaming. Netflix presentó el primer tráiler oficial de su esperada adaptación y confirmó cuándo llegará al catálogo esta reinterpretación de una historia que marcó a varias generaciones.

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"La casa de la pradera" es el reboot inspirado en los libros autobiográficos de Laura Ingalls Wilder y en la serie de 1974. Se estrenará en la plataforma el 9 de julio con una primera temporada basada principalmente en el tercer libro de la saga.

La historia sigue a Charles, Caroline, Laura y Mary Ingalls, quienes dejan atrás su vida en Wisconsin para viajar hacia el oeste de Estados Unidos con la esperanza de comenzar una nueva etapa en las afueras de Independence, Kansas.

"La Casa de la Pradera", la nueva serie reboot de Netflix

"La Casa de la Pradera", la nueva serie reboot de Netflix

Allí deberán construir su hogar desde cero mientras enfrentan los desafíos propios de la frontera del siglo XIX , como las enfermedades, los incendios, los cambios climáticos, la escasez de recursos y la incertidumbre de vivir en un territorio desconocido.

El nuevo adelanto muestra a la familia levantando su casa, relacionándose con sus vecinos y atravesando momentos que ponen a prueba su fortaleza, sin perder el espíritu de optimismo que caracteriza a la historia original.

Embed - La casa de la pradera | Tráiler oficial | Netflix

Un elenco renovado para una nueva generación

La protagonista será Alice Halsey, quien interpretará a Laura Ingalls, acompañada por Luke Bracey como Charles "Pa" Ingalls, Crosby Fitzgerald en el papel de Caroline y Skywalker Hughes como Mary.

El reparto también incluye a Warren Christie, Jocko Sims, Maclean Fish, Alyssa Wapanatâhk, Meegwun Fairbrother y Wren Zhawenim Gotts, quienes darán vida a nuevos personajes que enriquecerán el universo de la serie.

El elenco original de "La Familia Ingalls" llega a Netflix. El elenco original de "La Familia Ingalls" llega a Netflix. gentileza

La gran diferencia con la versión clásica

A diferencia de la recordada adaptación televisiva emitida hace más de cuatro décadas, esta nueva producción ampliará el foco narrativo para incluir la perspectiva de la Nación Osage, pueblo originario que habitaba esas tierras antes de la llegada de los colonos.

La serie buscará mostrar tanto el sueño de expansión de las familias pioneras como las consecuencias que ese proceso tuvo sobre las comunidades indígenas, incorporando personajes creados especialmente para esta versión y trabajando junto a asesores e historiadores osage para ofrecer una representación más auténtica.