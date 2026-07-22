22 de julio de 2026 - 11:11

Tiene 7 capítulos la extrema miniserie irlandesa de suspenso de Netflix producida por Barack y Michelle Obama

Con episodios de 45 a 60 minutos, la historia sigue a un grupo que investiga una serie de asesinatos en un pequeño pueblo.

La producción de la miniserie de Netflix está a cargo de Higher Ground Productions, la compañía fundada por Barack Obama y Michelle Obama

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Bodkin” es una miniserie ambientada en un pintoresco pueblo costero de Irlanda, donde un grupo de podcasters especializados en true crime llega para investigar la desaparición de tres personas ocurrida décadas atrás durante el festival celta de Samhain.

La extrema miniserie irlandesa de suspenso de Netflix: tiene 7 capítulos.

La extrema miniserie irlandesa de suspenso de Netflix: tiene 7 capítulos.

“Bodkin”, la miniserie irlandesa de Netflix

La historia sigue a tres periodistas de podcasts que viajan hasta la pequeña localidad con la intención de reconstruir un viejo misterio. Sin embargo, a medida que entrevistan a los habitantes del lugar, descubren que la comunidad guarda mucho más de lo que está dispuesta a contar.

La serie mezcla el suspenso con la sátira sobre el fenómeno del true crime, alejándose del thriller tradicional para ofrecer una historia en la que el humor negro convive con escenas de tensión y una atmósfera inquietante.

Un elenco reconocido y una producción de alto nivel

El reparto está encabezado por Will Forte, Siobhán Cullen y Robyn Cara, quienes interpretan a los tres investigadores protagonistas. También participan David Wilmot, Chris Walley y Seán Óg Cairns, entre otros actores que dan vida a los enigmáticos habitantes del pueblo.

La extrema miniserie irlandesa de suspenso de Netflix: tiene 7 capítulos.

La extrema miniserie irlandesa de suspenso de Netflix: tiene 7 capítulos.

Detrás de la serie se encuentra el creador Jez Scharf, mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de Higher Ground Productions, la compañía fundada por Barack Obama y Michelle Obama, responsable de varios títulos exitosos para Netflix.

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