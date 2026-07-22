Rosalía, Javier Bardem, Samuel L. Jackson y más: la lista de famosos en contra de Argentina

La llamada "campaña antiargentina", un inesperado hostigamiento creciente desde el Mundial 2026 enfocado en instalar la narrativa de un país "racista", sigue creciendo en redes sociales a partir de las publicaciones de varias celebridades.

"Campaña antiargentina" llegó al Congreso de Estados Unidos: hablan de Argentina como país "racista"

Video: chilenos celebraron en un mall la derrota de Argentina frente a España

Los mensajes de odio contra Argentina se exacerbaron tras el triunfo ante Inglaterra en la semifinal -especialmente, por la exhibición de la bandera "Las Malvinas son argentinas" - y se potenciaron en la caída ante España en la final del domingo pasado.

De hecho, ya cruzó de la virtualidad a la vida real : en la estación Sol del metro de Madrid, un joven con la camiseta argentina fue atacado por hinchas españoles.

La bandera "Las Malvinas son argentinas" se convirtió en un símbolo de la semifinal entre Inglaterra y Argentina

La mayoría de los mensajes contra el país viene por la idea errónea de un rechazo a las raíces afro, mestizas e indígenas, pasando por alto que Argentina difiere de otros países latinoamericanos por un mestizaje temprano, normas como la libertad de vientres declarada allá por 1813, la inmigración de principios del siglo XX o medidas inclusivas como salud y educación pública.

Sin embargo, la ignorancia puede más. O la confusión entre "racismo" y "discriminación". De esta forma, la hostilidad contra los argentinos se potenció con los siguientes posteos virales:

Rosalía, cancelada por sus fans de Argentina

El escándalo con la artista española Rosalía ocurrió luego de que ella reposteara en su perfil de TikTok una publicación en la que la actriz porno libanesa Mia Khalifa celebraba la derrota de la Selección Argentina.

El video en cuestión estaba musicalizado con “La perla”, una de las canciones que forma parte del álbum "Lux" de la catalana. “Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Khalifa para acompañar al clip, avalado por la propia Rosalía.

A partir del guiño de la cantante, los fanáticos argentinos estallaron en furia por su actitud y la "cancelaron" en redes sociales. De hecho, hasta algunos intentaron devolver la entrada de los recitales de agosto en el Movistar Arena, pero no pudieron lograrlo.

Acorralada por las críticas, Rosalía luego pidió disculpas. "Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnnn", comentó en Instagram.

Y sumó: "Solo tengo amor por Argentina".

El pedido de disculpas de Rosalía para sus fans argentinos Instagram

Samuel L. Jackson, del prestigio actoral a la ignorancia más burda

Justo en el partido ante España, el reconocido actor afroamericano sorprendió al avalar un posteo original de la organización SEC Black Alumni Network.

El contenido incluyó un montaje fotográfico del personaje Stephen Warren, interpretado por el propio Jackson en la película "Django sin cadenas", vestido con la camiseta oficial del seleccionado argentino.

Samuel L. Jackson acusó a Argentina de ser el país más racista del mundo.

Según el mensaje compartido por el actor de "Pulp Fiction" y "El protegido", la Argentina figura como uno de los países más racistas del mundo. El texto sentencia: “Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo”.

Niall Horan, el ex One Direction que tuvo que pedir disculpas

El joven irlandés, que cuenta con un amplio grupo de fanáticas argentinas, le dio "me gusta" a una publicación que banalizaba la lucha de Argentina por recuperar las islas Malvinas.

Después, el cantante pop pidió disculpas vía X: "Error honesto. De verdad ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por Argentina y todos mis fans allí".

Niall Horan y su burla por las Malvinas IG

Pedro Pascal, un chileno de padres exiliados que piensa que los argentinos son racistas

El actor chileno triunfa en Hollywood en franquicias de Star Wars y Marvel, pero parece haber olvidado la historia de sus raíces latinoamericanas.

En Instagram, su cuenta @pascalispunk (oficial y verificada) le dio "me gusta" a un video donde la gente negra festeja que Argentina perdiera el Mundial ante España, uniéndose así a la "campaña antiargentina" por supuesto racismo.

Pedro Pascal tiene una historia familiar particular: debido a su militancia política y vínculos familiares con el expresidente Salvador Allende, la familia debió exiliarse de Chile tras el golpe militar de 1973.

El posteo contra Argentina que avaló Pedro Pascal IG

Javier Bardem culpó a Milei por la "campaña antiargentina"

El famoso actor español Javier Bardem, que suele enarbolar la bandera de Palestina y acompañar otras consignas de la izquierda internacional, dijo que el poco apoyo de otros países a Argentina en el reciente Mundial 2026 estuvo condicionado por el respaldo del presidente Javier Milei, a un "criminal de guerra", en alusión al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Tener a un presidente como Milei apoyando (un genocidio) y estando orgulloso de ello, y figuras como Netanyahu, (o el ultra Itamar) Ben-Gvir, apuntando a Argentina como una representación de ellos -lo que no es justo para Argentina- ha traído un peso extra al partido que no creo que pertenezca al fútbol, pero está en el ambiente", dijo Bardem en una entrevista con el periodista Mehdi Hasan.

"No creo que sea justo, porque hay mucha gente en Argentina que no apoya a Milei, igual que hay mucha gente en Estados Unidos que no apoya a (Donald) Trump", agregó Bardem.

Patti Smith, contra los "malos" de Argentina

La cantante estadounidense optó por felicitar a Lamine Yamal luego del triunfo de España ante Argentina en la final de la Copa del Mundo, pero con un importante detalle.

Patti Smith, contra los "malos" de Argentina IG

Eligió una imagen generada por inteligencia artificial del delantero español sosteniendo una kufiya, el pañuelo tradicional de Medio Oriente convertido en símbolo de identidad y resistencia palestina.

Smith lo celebró describiéndolo como "los buenos", dándole también una carga simbólica de triunfo para el pueblo palestino.

Tyrese Gibson compartió un video fake contra Argentina

El actor de la saga "Rápido y furioso" le dio aval a un video con información falsa sobre la historia de Argentina. Por supuesto, fabricado con IA.

Tyrese Gibson, actor de 'Fast and Furious' se ha unido a la campaña de odio hacia Argentina



Compartió un video fake hecho con IA en dónde nos trata de RACISTAS pic.twitter.com/QuRUbJMbef — Mundo Vengador (@IniciativaV) July 21, 2026

Otros para destacar: los youtubers Xocas y Speed, este último viral por su campaña en contra de la Selección Argentina en cada partido mundialista.