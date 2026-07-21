Polémica por el posteo anti-Argentina de Rosalía: fans venden sus entradas para sus shows en Buenos Aires

La cantante española Rosalía quedó en el centro de la polémica en los últimos días tras compartir un posteo en contra de la Selección argentina tras el triunfo de España en la final de la Copa del Mundo. La publicación generó repudio en miles de usuarios en redes sociales, incluidos fanáticos argentinos.

Video: Shakira sorprendió en vivo al cantar con Ed Sheeran un tema dedicado a Antonio de la Rúa

Hallaron muerto al bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía que era intensamente buscado: la hipótesis

La cantante compartió un video de la ex actriz de contenido para adultos, Mia Khalifa donde aparece bailando la canción de Rosalía "La Perla" acompañado de la siguiente frase: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas" , haciendo alusión despectiva a la derrota de la Scaloneta.

Tras la controversia, la artista eliminó el posteo pero la situación no quedó olvidada . En las últimas horas, muchos fanáticos argentinos decidieron vender las entradas que habían adquirido para los próximos show de la artista en el Movistar Arena.

"Vendo cuatro entradas para Rosalía para el 2 y el 6 de agosto, Campo A, al mismo precio que las compré. Incluso puedo negociar el valor. No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina”, comentó una usuaria en redes.

Otros pedían un boicot a la presentación de Rosalía y que se la declare "persona non grata".

Fans de Rosalía venden entradas para sus shows en Buenos Aires por su posteo anti-Argentina gentileza

En medio de la polémica, el club de fans de Rosalía en Argentina emitió un comunicado y mostró su firme postura ante la actitud de la cantante. "Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad Argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino", se lee en el comunicado.

El comunicado del club de fans de Rosalía

Desde la comunidad denominada "Motomamis" rechazaron los comentarios ofensivos hacia la artista y señalaron la importancia del respeto. "Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas".

Comunicado del club de fans de Rosalía en Argentina Redes

Por el momento, desde el círculo de la cantante española no se emitieron comunicados ni ningún tipo de comentario respecto a esta polémica.