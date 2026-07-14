14 de julio de 2026 - 19:32

Hallaron muerto al bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía que era intensamente buscado: la hipótesis

Michael-Anthony Leones Espino, de 28 años, había desaparecido el domingo. La Policía investiga las causas de su muerte, mientras que el cantante puertorriqueño lo despidió en redes sociales.

Hallaron muerto al bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía

Hallaron muerto al bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Desde el pasado domingo permanecía desaparecido Michael-Anthony Leones Espino, un bailarín de 28 años conocido por trabajar junto a Rosalía y Rauw Alejandro. Luego de una intensa búsqueda, se confirmó que fue hallado muerto en una zona cercana a las vías ferroviarias del suroeste de Miami.

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La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que el cuerpo fue encontrado en el área de West End, entre la 162.ª Avenida Suroeste y la 138.ª Terraza Suroeste. Por el momento, las autoridades no dieron la causa de la muerte, pero una de las primeras hipótesis que investigan es un “posible suicidio”.

Investigación: era buscado por su familia

Su última ubicación tuvo lugar al salir de un domicilio emplazado en la misma ciudad, en el bloque 14200 de Southwest 161st Court. Asimismo, durante la búsqueda, los oficiales le pidieron a la comunidad que actúen “con extrema precaución al hacer contacto con la persona desaparecida”.

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Por su parte, los familiares del joven artista habían difundido su imagen junto a una descripción física y escribieron: “Estamos muy preocupados por su seguridad”. Tras el descubrimiento, los investigadores se refirieron a un suicidio como una primera hipótesis a confirmar.

El intérprete, nativo de Filipinas, contaba con un amplio público en redes sociales donde mostraba sus creaciones, coreografías y los detrás de escena de los conciertos de Rosalía y Rauw Alejandro.

Despedida de Rauw Alejandro en Instagram

El cantante puertorriqueño despidió al bailarín con una sentida publicación en el perfil de su red social Instagram, donde además eliminó su foto de perfil.

“Quedan tantas cosas por decir y tantos pensamientos sin terminar. 8 años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre estarán en mi corazón”, escribió el autor de Fantasías.

“Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, mi hermano. Michael Anthony. Te amamos”, cerró el músico.

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