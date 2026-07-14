14 de julio de 2026 - 15:43

Imperdible: Euge Quevedo y La Banda de Carlitos vienen a Mendoza con un show pensado para toda la familia

El 9 de agosto, el Arena Maipú recibirá la gran fiesta cuartetera de Euge Quevedo y LBC. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, el fenómeno más importante del cuarteto en la actualidad, regresa a Mendoza con una propuesta inédita. El domingo 9 de agosto, a las 20, en el Arena Maipú, el grupo encabezado por Rubén "Kesito" Pavón y "La Muela" presentará un show especial apto para todo público, pensado para que puedan disfrutar por primera vez de su música en un formato familiar.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería de Arena Maipú (solo en efectivo).

La voz de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, un show imperdible

Con una trayectoria de más de 30 años, La Banda de Carlitos se consolidó como uno de los grupos más importantes del cuarteto cordobés y en la actualidad, es el grupo más convocante del género.

La incorporación de Euge Quevedo en 2022 impulsó aún más el crecimiento del proyecto. Dueña de una de las voces más destacadas de la escena popular argentina, la cantante se convirtió en una pieza fundamental del presente de la banda, formando junto a Kesito una dupla que hoy lidera los principales escenarios del país.

El gran momento artístico de LBC & Euge Quevedo se refleja en millones de reproducciones en plataformas digitales, funciones con entradas agotadas en todo el país y presentaciones en escenarios de gran convocatoria, como el Movistar Arena de Buenos Aires, además de exitosas giras internacionales.

Durante su paso por Mendoza, el grupo interpretará algunos de los temas más celebrados de su repertorio, entre ellos "Olvidarte de mí jamás podrás", "Supera", "No podrás", "Cómo le digo", "Estrellita Mía", "Intento", "Qué agonía" y "Frágil", además de las canciones que forman parte de sus más recientes lanzamientos y colaboraciones.

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