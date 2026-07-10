10 de julio de 2026 - 15:16

Shakira confesó que no tiene listo el show de la final del Mundial 2026: "Tengo que pensar como hacerlo"

El evento tendrá lugar durante el entretiempo del encuentro definitorio de la Copa del Mundo, y contará con varios artistas en escena.

Shakira estará en el show de la final del Mundial 2026

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Este hecho histórico reunirá en un mismo escenario a la cantante colombiana, la reina del pop, Madonna, la banda de K-pop, BTS y la estrella canadiense, Justin Bieber. Todo, en una ventana de tiempo aproximada de 15 minutos, mientras los planteles finalistas descansan.

Shakira no tiene listo el show para la final del Mundial 2026:

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En una entrevista con The Capital Evening Show With Jimmy Hill emitida hace unos días, la superestrella adelantó que el show no será como el que brindó al comienzo del campeonato: “Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración. Va a ser un show de medio tiempo compartido… va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo”, continuó.

Lo llamativo de la entrevista se dio cuando la cantante confesó que no hay nada escrito ni preparado, y que sólo habrá una reunión previa para ultimar detalles entre los artistas que brindarán el show. “Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad”, dijo.

Días atrás, la FIFA anunció la participación de Justin Bieber, Gustavo Dudamel y el coro PS22, con un featuring de la banda Coldplay para el show de la final del Mundial 2026. “Realmente espero que Chris Martin también esté cantando”, dijo la cantante sobre la reciente modificación. Además de tener una breve participación, el líder de Coldplay oficiará como curador del espectáculo de 11 minutos.

Esta nueva propuesta musical tiene el propósito de recaudar fondos para la Fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.

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