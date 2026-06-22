22 de junio de 2026 - 21:07

Messi histórico en Dallas y Shakira se suma a la ovación mundial

La cantante colombiana asistió al triunfo de Argentina ante Austria junto a sus hijos y dedicó un mensaje a Lionel Messi tras su actuación histórica en el Mundial 2026.

El doblete del capitán argentino no solo aseguró la clasificación de Argentina, sino que también generó la reacción de Shakira desde las tribunas de Dallas.

El doblete del capitán argentino no solo aseguró la clasificación de Argentina, sino que también generó la reacción de Shakira desde las tribunas de Dallas.

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EFE
Los Andes | Redacción Deportes
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La transmisión oficial captó en varias oportunidades a la artista colombiana, que reaccionó con entusiasmo a las jugadas del capitán argentino en un partido que terminó siendo decisivo para la clasificación de la Albiceleste a la siguiente ronda.

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Messi decisivo y récord histórico

Dentro del campo de juego, Messi fue nuevamente protagonista absoluto. Con un doblete, no solo aseguró la victoria argentina, sino que alcanzó los 18 goles en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo artillero del certamen.

La actuación del rosarino volvió a instalarlo en el centro de la escena global, en una noche que combinó espectáculo deportivo y presencia de figuras internacionales en las tribunas.

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Shakira estuvo junto a sus hijos en el estadio de Dallas disfrutando del duelo entre Argentina y Austria.&nbsp;

Shakira estuvo junto a sus hijos en el estadio de Dallas disfrutando del duelo entre Argentina y Austria.

El mensaje de Shakira a Messi

Finalizado el encuentro, Shakira recurrió a sus redes sociales para dedicarle un mensaje directo al capitán argentino. En una publicación breve, expresó su admiración por el momento del futbolista. “Muy orgullosa de ti, Leo, y de todo lo que estás logrando por tu familia, tu país y por todos los latinos. Tu entrega y dedicación son un ejemplo. ¡Sigue brillando!”, escribió la cantante.

El mensaje se viralizó rápidamente y se sumó a la repercusión global que generó la actuación del delantero argentino.

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Una relación constante con el mundo del fútbol

La presencia de Shakira en el Mundial no es una novedad. La artista ha tenido un vínculo histórico con la Copa del Mundo, siendo protagonista de distintas ediciones con canciones que se convirtieron en himnos globales del torneo.

En esta edición 2026, además de su presencia en el estadio, ya había dedicado mensajes previos a Messi en redes sociales, destacando su rendimiento en partidos anteriores.

Una noche que unió deporte y espectáculo

El encuentro en Dallas dejó una escena que trascendió lo estrictamente deportivo. La combinación del rendimiento histórico de Messi y la presencia de Shakira en las tribunas reflejó nuevamente el cruce entre fútbol, cultura pop y alcance global que caracteriza a los grandes eventos mundialistas.

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