El récord de Lionel Messi desató una ola de reacciones en la prensa internacional

El doblete del astro argentino ante Austria lo convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales y generó una inmediata repercusión en los principales medios deportivos del mundo.

Leo Messi rompe el récord de Klose y el mundo reacciona al histórico doblete en el Mundial 2026.

El doblete de Lionel Messi ante Austria, que lo llevò a alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo y convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo, no solo marcó un hito deportivo en el Mundial 2026, sino que también desató una inmediata reacción global en los principales medios internacionales. Desde elogios absolutos hasta lecturas críticas y matices arbitrales, la prensa mundial se hizo eco de una actuación que volvió a instalar al rosarino en el centro del debate futbolístico.

El encuentro en Dallas, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J y con victoria argentina por 2-0, tuvo todos los condimentos: Messi erró un penal en los primeros minutos, pero luego se repuso con dos goles decisivos, el primero en el tramo final del primer tiempo y el segundo en tiempo de descuento, para superar la marca histórica de Miroslav Klose, que se mantenía en 16 tantos mundialistas.

image "Lionel Messi se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa del Mundo", así tituló el diario L'Equipe. Gentileza. Europa se rinde ante el récord y lo califica de histórico En España, la cobertura fue inmediata y cargada de impacto. Mundo Deportivo definió la actuación como “una locura” y destacó no solo el récord, sino también la capacidad de reacción del capitán argentino tras el penal fallado. En la misma línea, Marca tituló “Para frotarse los ojos” y dedicó varias piezas a la jornada histórica, incluyendo una en la que lo describió como “el máximo goleador en solitario de los Mundiales”. AS, por su parte, optó por sintetizar el momento con un contundente “¡Leyenda de leyendas!”, reforzando el carácter excepcional del logro.

image La Gazzetta dello Sport: "Messi falló un penal, pero luego marcó dos más y hace historia: Argentina vence a Austria y se clasifica" Gentileza. Miradas divididas: elogios, análisis y controversia Desde el Reino Unido, la cobertura tuvo un enfoque más crítico. The Sun puso el foco en una supuesta controversia arbitral alrededor de una de las jugadas del partido y recogió opiniones de exfutbolistas y comentaristas que cuestionaron decisiones del encuentro. Aun así, el medio también reconoció el récord de Messi y su condición de máximo goleador histórico del torneo, aunque lo acompañó con un tono más polémico.

image "El espectáculo de Messi continúa: dos goles para la historia", puso en su portada Kicker de Alemania, rendido a los pies del jugador argentino. Gentileza. En contraste, The Athletic, del grupo The New York Times, planteó una mirada centrada en el rendimiento sostenido del argentino a los 38 años, preguntándose cómo logra dominar la competencia mundial en esta etapa de su carrera, destacando su impacto continuo en el torneo.