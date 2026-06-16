Kylian Mbappé rompe récord histórico con la Selección de Francia en el Mundial 2026

Con 58 goles en 99 partidos, Mbappé dejó atrás a Olivier Giroud y se convirtió en el máximo goleador en la historia de Les Bleus.

El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

El delantero Kylian Mbappé se conviritió este martes en el máximo goleador de la historia de la Selección de Francia , luego de marcar dos goles en el triunfo 3-1 ante Senegal en el cierre de la primera jornada del Grupo I del Mundial 2026.

Con esta actuación, el atacante del Real Madrid alcanzó los 58 goles en 99 partidos con Les Bleus, superando la marca de Olivier Giroud, que había convertido 57 tantos en 137 encuentros.

ed5095dd02fdb4529d91cd8713cc4313263f6f3cw Kylian Mbappé pilar en el triunfo francés. EFE/EPA/SARAH YENESEL Un partido que lo tuvo como figura total Mbappé abrió el marcador con un disparo cruzado tras asistencia de Michael Olise, anotando además su 13° gol en Copas del Mundo.

El encuentro tuvo momentos de tensión en el cierre: Bradley Barcola amplió la ventaja para Francia, pero Senegal descontó a través de Ibrahim Mbaye, lo que llevó el partido a un tramo final más abierto.

Sin embargo, en el tiempo agregado, el propio Mbappé volvió a aparecer para sentenciar el 3-1 definitivo con su segundo gol de la noche.