16 de junio de 2026 - 19:01

Kylian Mbappé rompe récord histórico con la Selección de Francia en el Mundial 2026

Con 58 goles en 99 partidos, Mbappé dejó atrás a Olivier Giroud y se convirtió en el máximo goleador en la historia de Les Bleus.

El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

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EFE/EPA/SARAH YENESEL
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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Con esta actuación, el atacante del Real Madrid alcanzó los 58 goles en 99 partidos con Les Bleus, superando la marca de Olivier Giroud, que había convertido 57 tantos en 137 encuentros.

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Kylian Mbapp&eacute; pilar en el triunfo franc&eacute;s.&nbsp;

Kylian Mbappé pilar en el triunfo francés.

Un partido que lo tuvo como figura total

Mbappé abrió el marcador con un disparo cruzado tras asistencia de Michael Olise, anotando además su 13° gol en Copas del Mundo.

El encuentro tuvo momentos de tensión en el cierre: Bradley Barcola amplió la ventaja para Francia, pero Senegal descontó a través de Ibrahim Mbaye, lo que llevó el partido a un tramo final más abierto.

Sin embargo, en el tiempo agregado, el propio Mbappé volvió a aparecer para sentenciar el 3-1 definitivo con su segundo gol de la noche.

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Récords mundiales y lugar en la historia

Con su doblete, el capitán francés no solo se transformó en el máximo goleador histórico de su selección, sino que además alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo, igualando a Gerd Müller y quedando por detrás de Miroslav Klose (16) y Ronaldo Nazário (15) en la tabla histórica del torneo.

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Francia debutó con victoria en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Didier Deschamps debutó con un triunfo sólido en el MetLife Stadium, en un partido donde combinó eficacia en los momentos clave con sufrimiento en pasajes del juego.

Con esta victoria, Francia inició su camino en el Grupo I con tres puntos y con su máxima figura instalada en la cima de la historia goleadora del seleccionado.

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