16 de junio de 2026 - 18:28

Francia impuso su jerarquía y venció a Senegal en el Grupo I

Con un doblete de Mbappé y un tanto de Barcola, Les Bleus se impusieron 3 a 1 en su estreno mundialista, mientras que Mbayé descontó para el conjunto africano en Nueva Jersey.

Kylian Mbappé, autor del primer gol de Francia, busca eludir las marcas de Idrissa Gueye y Krépin Diatta de Senegal.&nbsp;

Kylian Mbappé, autor del primer gol de Francia, busca eludir las marcas de Idrissa Gueye y Krépin Diatta de Senegal. 

Foto:

EFE/EPA/SARAH YENESEL
El jugador francés Désiré Doué disputa la pelota con el senegalés Krépin Diatta, en el partido que están jugando Francia y Senegal en Nueva Jersey.&nbsp; &nbsp;

El jugador francés Désiré Doué disputa la pelota con el senegalés Krépin Diatta, en el partido que están jugando Francia y Senegal en Nueva Jersey. 

 

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Mbappé hizo historia

Con los dos goles que convirtió este martes, Kylian Mbappe se ha convertido en el estadio MetLife de Nueva Jersey en el máximo goleador de la Selección de Francia y de paso empató al alemán Gerd Müller con 14 goles en Copas del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps encontró respuestas en el segundo tiempo, después de una primera mitad en la que Senegal generó las situaciones más peligrosas y exigió a fondo a la defensa europea.

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Francia vs Senegal

Francia vs Senegal

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Senegal incomodó y tuvo las más claras del inicio

El conjunto africano salió decidido a presionar alto y complicó la salida francesa desde el arranque. En ese contexto, Nicolas Jackson estrelló un remate en el palo, mientras que Sadio Mané lideró varias transiciones que mantuvieron en alerta a la defensa de Les Bleus.

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Francia vs Senegal

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Francia, por su parte, mostró circulación prolija pero sin profundidad. Incluso, tuvo dificultades para encontrar espacios en ataque y dependió en varios pasajes de intervenciones puntuales de su arquero para sostener el empate.

Mbappé abrió el partido y alcanzó un récord histórico

El quiebre llegó en el minuto 65, cuando Kylian Mbappé definió tras una asistencia de Michael Olise, anticipando a la defensa senegalesa y marcando el 1-0.

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Los hinchas franceses, en las tribunas del estadio de Nueva Jersey armaron una verdadera fiesta.

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Con ese gol, el delantero igualó una marca histórica de 13 tantos en Copas del Mundo, y cambió el rumbo de un partido que hasta entonces se mantenía equilibrado.

Barcola amplió y Mbappé cerró la historia

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El segundo tanto llegó poco después del ingreso de Bradley Barcola, quien apenas tocó su primera pelota y definió con calidad para el 2-0.

En tiempo de descuento, Senegal encontró el descuento por intermedio de Mbayé, pero la reacción francesa fue inmediata: Mbappé, desde larga distancia, marcó un golazo para el 3-1 final y selló su actuación con récord incluido.

Francia arranca con autoridad en el Grupo I

Con este resultado, Francia inició su camino mundialista con una victoria trabajada y un rendimiento que combinó eficacia ofensiva en momentos clave con capacidad de reacción

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