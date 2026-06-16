Francia impuso su jerarquía y venció a Senegal en el Grupo I

Con Mbappé como figura, Francia debutó con un sólido 3 a 1 frente a Senegal en el comienzo de su participación en el Mundial 2026, en un partido donde el delantero marcó un doblete y lideró el triunfo de Les Bleus en Nueva Jersey, mientras que el otro gol francés fue de Barcola y el descuento senegalés lo convirtió Mbayé.

Video: El emotivo cruce entre Lionel Scaloni y Martín Palermo que conmovió a todos antes del debut mundialista

Mundial 2026: Vozinha en un par de horas se convirtió en un instagramer famoso

Con los dos goles que convirtió este martes, Kylian Mbappe se ha convertido en el estadio MetLife de Nueva Jersey en el máximo goleador de la Selección de Francia y de paso empató al alemán Gerd Müller con 14 goles en Copas del Mundo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps encontró respuestas en el segun do tiempo, después de una primera mitad en la que Senegal generó las situaciones más peligrosas y exigió a fondo a la defensa europea.

El conjunto africano salió decidido a presionar alto y complicó la salida francesa desde el arranque. En ese contexto, Nicolas Jackson estrelló un remate en el palo, mientras que Sadio Mané lideró varias transiciones que mantuvieron en alerta a la defensa de Les Bleus.

La definición de Mbappé para el 1-0 de Francia ante Senegal. pic.twitter.com/paWwLwlQZK

Francia, por su parte, mostró circulación prolija pero sin profundidad. Incluso, tuvo dificultades para encontrar espacios en ataque y dependió en varios pasajes de intervenciones puntuales de su arquero para sostener el empate.

Barcola puso el 2-0 de Francia ante Senegal con esta gran definición contra el arquero. pic.twitter.com/7A8HNtuts5

Mbappé abrió el partido y alcanzó un récord histórico

El quiebre llegó en el minuto 65, cuando Kylian Mbappé definió tras una asistencia de Michael Olise, anticipando a la defensa senegalesa y marcando el 1-0.

8752774c6fc086e7b4d2874000096571b94bf6edw Los hinchas franceses, en las tribunas del estadio de Nueva Jersey armaron una verdadera fiesta. EFE/EPA/SARAH

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066989972016513250&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE SENEGAL PARA DESCONTAR!



Mbaye hizo la personal y le rompió el arco a Maignan para el 2-1 ante Francia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0jvJCMFh2w — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Con ese gol, el delantero igualó una marca histórica de 13 tantos en Copas del Mundo, y cambió el rumbo de un partido que hasta entonces se mantenía equilibrado.

Barcola amplió y Mbappé cerró la historia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066990473688883285&partner=&hide_thread=false ¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL, KYLIAN!



Segundos después del descuento de Senegal, Mbappé recibió un pase de Olise lejos del área, pero se animó, pateó y le rompió el arco a Mendy para el 3-1. pic.twitter.com/nkHcQ6nwGY — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El segundo tanto llegó poco después del ingreso de Bradley Barcola, quien apenas tocó su primera pelota y definió con calidad para el 2-0.

En tiempo de descuento, Senegal encontró el descuento por intermedio de Mbayé, pero la reacción francesa fue inmediata: Mbappé, desde larga distancia, marcó un golazo para el 3-1 final y selló su actuación con récord incluido.

Francia arranca con autoridad en el Grupo I

Con este resultado, Francia inició su camino mundialista con una victoria trabajada y un rendimiento que combinó eficacia ofensiva en momentos clave con capacidad de reacción

Minuto a Minuto