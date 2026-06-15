15 de junio de 2026 - 17:39

Video: El emotivo cruce entre Lionel Scaloni y Martín Palermo que conmovió a todos antes del debut mundialista

En la conferencia previa al debut de la Selección Argentina, Palermo le hizo una pregunta a Scaloni y recordó su pasado en Estudiantes. Video.

MUNDIAL 2026. Lionel Scaloni se emocionó con la presencia de Martín Palermo en la conferencia de Prensa.&nbsp;

MUNDIAL 2026. Lionel Scaloni se emocionó con la presencia de Martín Palermo en la conferencia de Prensa. 

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Gentileza: @AFA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

POR RODRIGO NASIF - ENVIADO ESPECIAL AL MUNDIAL 2026

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El histórico goleador de Boca Juniors y la Albiceleste tomó el micrófono para realizar una consulta, desatando un cruce cargado de nostalgia, respeto mutuo y recuerdos compartidos que rápidamente se volvió viral.

La confesión de Scaloni: "Martín Palermo es un amigo del fútbol"

Al notar la presencia del "Titán", el director técnico campeón del mundo no ocultó sus sentimientos y dejó en claro el profundo vínculo que los une desde sus épocas como futbolistas.

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El entrenador aprovechó el espacio para destacar el rol fundamental que tuvo el exdelantero en un momento bisagra de su carrera profesional, cuando compartieron plantel en La Plata.

El recuerdo de Estudiantes de La Plata: un lazo que perdura

El nexo entre ambos nació en Estudiantes de La Plata, club donde Scaloni recaló tras un prolongado parate deportivo. El DT recordó con gratitud la calidez con la que fue recibido por el referente del área:

Puertas abiertas: "Yo viví una época en Estudiantes muy bonita y Martín fue uno de lo

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El cruce no solo reflejó el lado más humano del conductor de la Scaloneta, sino que también sirvió para descomprimir la enorme tensión que rodea las horas previas al estreno mundialista ante Argelia.

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