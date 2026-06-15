Video: El emotivo cruce entre Lionel Scaloni y Martín Palermo que conmovió a todos antes del debut mundialista

Video: la emocionante reacción de Marcos Senesi al ser convocado al Mundial 2026 con la Selección Argentina

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La conferencia de prensa previa al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó de lado la táctica por unos minutos para darle lugar a un momento de pura emoción. Lionel Scaloni protagonizó un tierno ida y vuelta al descubrir a Martín Palermo entre los periodistas acreditados en Estados Unidos.

El histórico goleador de Boca Juniors y la Albiceleste tomó el micrófono para realizar una consulta, desatando un cruce cargado de nostalgia, respeto mutuo y recuerdos compartidos que rápidamente se volvió viral.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que Emiliano “Dibu” Martínez está “disponible” para enfrentar a Argelia en el debut por el Mundial 2026.

Al notar la presencia del "Titán", el director técnico campeón del mundo no ocultó sus sentimientos y dejó en claro el profundo vínculo que los une desde sus épocas como futbolistas.

"¡Qué alegría verte, Martín! Me emociona porque hemos vivido cosas muy fuertes juntos" , confesó Scaloni con una sonrisa antes de responder la pregunta futbolística.

Embed Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ al escuchar la pregunta del mismísimo MARTÍN PALERMO en la conferencia:



“Me emociona, y mirá te emociona a vos también. Yo estuve cuatro meses sin jugar y vos fuiste uno de los que me abrió las puertas”.



Momentazo. pic.twitter.com/wPbNRPUprJ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

El entrenador aprovechó el espacio para destacar el rol fundamental que tuvo el exdelantero en un momento bisagra de su carrera profesional, cuando compartieron plantel en La Plata.

El recuerdo de Estudiantes de La Plata: un lazo que perdura

El nexo entre ambos nació en Estudiantes de La Plata, club donde Scaloni recaló tras un prolongado parate deportivo. El DT recordó con gratitud la calidez con la que fue recibido por el referente del área:

Puertas abiertas: "Yo viví una época en Estudiantes muy bonita y Martín fue uno de lo

Embed UN ABRAZO MUY ALBICELESTE



Lionel Scaloni buscó a Martín Palermo apenas terminó la conferencia de prensa y nos dejaron este emotivo momento.#SeHablaAsiDSPORTS #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fSPEmFGOHS — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

El cruce no solo reflejó el lado más humano del conductor de la Scaloneta, sino que también sirvió para descomprimir la enorme tensión que rodea las horas previas al estreno mundialista ante Argelia.