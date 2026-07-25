Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026. 

Con una sólida actuación, Endo Verde ganó el Clásico Santo Patrono Santiago y coronó la fiesta hípica más importante de la temporada en Mendoza. Video.

El Hipódromo de Mendoza ofreció un nuevo capítulo de su fiesta más grande de la temporada. El Clásico “Santo Patrono Santiago” volvió a reunir a una gran cantidad de público que esperará la gran carrera para conocer al nuevo patrón del turf de Cuyo. Dónde se impuso uno de los favoritos y también vencedor del gran premio Vendimia, Endo Verde que se impuso en solitario en un cierre espectacular.

Dominó los últimos 300 metros luego de un tren muy parejo en la marcha hacia el disco en una reñida carrera, pero que regulo el cordobés Lucas Noriega y lo soltó el pinto en los últimos metros y clavo la mirada en el disco. Sacándole varios cuerpos a Tambaqui y tercero Irlam, con un registro de 2'17"1/5 en los 2.200 mts

Con una sólida actuación, Endo Verde ganó el Clásico Santo Patrono Santiago y coronó la fiesta hípica más importante de la temporada en Mendoza. Marcelo Alvarez / Los Andes Los favoritos no desentonaron por la lucha de la corona del Clásico Patrono Santiago La carrera principal se disputó sobre la distancia de 2200 metros y contó con un lote de siete competidores. Tras la baja de The Cyclone por una lesión sufrida en los últimos entrenamientos, el abanico de candidatos se polarizó entre tres firmes pretendientes:

The Gun: El caballo oriundo del Valle de Uco (Tupungato), perteneciente al Stud Don Cristóbal, llegó como uno de los máximos aspirantes.

Endo Verde: La gran amenaza que arriba desde la provincia de San Juan con antecedentes de jerarquía. Ganó a pura jerarquía.

Irlam: Representante local del stud El Principiante,dio pelea en su pista. El resto de los anotados que buscaron la gloria fueron: Tambaqui, Master Yoda, Tiziano Joy y A Mares.

El resto de la jornada del Clásico 71° Santo Patrono Santiago Con la monta de Rodrigo Argüello, Río Franco se impuso en la octava del día en otros de los clásicos de la jornada con un tiempo de 1'37". Con una ventaja de varios cuerpos a El Mau.