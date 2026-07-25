Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026. 

El Hipódromo de Mendoza ofreció un nuevo capítulo de su fiesta más grande de la temporada. El Clásico “Santo Patrono Santiago” volvió a reunir a una gran cantidad de público que esperará la gran carrera para conocer al nuevo patrón del turf de Cuyo. Dónde se impuso uno de los favoritos y también vencedor del gran premio Vendimia, Endo Verde que se impuso en solitario en un cierre espectacular.
Dominó los últimos 300 metros luego de un tren muy parejo en la marcha hacia el disco en una reñida carrera, pero que regulo el cordobés Lucas Noriega y lo soltó el pinto en los últimos metros y clavo la mirada en el disco. Sacándole varios cuerpos a Tambaqui y tercero Irlam, con un registro de 2'17"1/5 en los 2.200 mts
Con una sólida actuación, Endo Verde ganó el Clásico Santo Patrono Santiago y coronó la fiesta hípica más importante de la temporada en Mendoza.
Marcelo Alvarez / Los Andes
Los favoritos no desentonaron por la lucha de la corona del Clásico Patrono Santiago
La carrera principal se disputó sobre la distancia de 2200 metros y contó con un lote de siete competidores. Tras la baja de The Cyclone por una lesión sufrida en los últimos entrenamientos, el abanico de candidatos se polarizó entre tres firmes pretendientes:
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The Gun: El caballo oriundo del Valle de Uco (Tupungato), perteneciente al Stud Don Cristóbal, llegó como uno de los máximos aspirantes.
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Endo Verde: La gran amenaza que arriba desde la provincia de San Juan con antecedentes de jerarquía. Ganó a pura jerarquía.
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Irlam: Representante local del stud El Principiante,dio pelea en su pista.
El resto de los anotados que buscaron la gloria fueron: Tambaqui, Master Yoda, Tiziano Joy y A Mares.
El resto de la jornada del Clásico 71° Santo Patrono Santiago
Con la monta de Rodrigo Argüello, Río Franco se impuso en la octava del día en otros de los clásicos de la jornada con un tiempo de 1'37". Con una ventaja de varios cuerpos a El Mau.
Mientras que, en otras de las carreras cortas, Puerto Miami ganó en los 400 metros, guiado por José Eliezer Alves Silveyra. En un duelo donde le sacó dos cuerpos a Gritalo Gringo con un tiempo de 21" 2/5, en el clásico Municipalidad de San Martín.
En los 1100 metros una de las buenas carreras que tuvo la tarde, inicialmente tuvo como ganador a Dark Sound, pero los autoridades lo enviaron al tercer puesto por molestias ocasionadas a Wizart Foot. Por lo tanto el ganador resultó Ethical Cleric por 3/4 cuerpo a Wizar Foot. Con la monta de Facundo campos Ethical se impuso con un teimpo de 1'06"4/5.
Otra de las carreras interesantes tuvo como ganador a Grande Hit, quien estuvo guiado por Sergio Quinteros. Fue la quinta carrera de la jornada. Por varios cuerpos se impuso el vencedor a El Gran Augusto en los 1400 metros.
En la cuarta competencia del día el ganador resultó, Mato Grosso. Venció por un pescuezo a Ever Dad con un cronometraje de 28" en los 475 metros. El pingo estuvo guiado por José Eliezer Alves Silveyra