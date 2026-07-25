25 de julio de 2026 - 18:23

Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026

Con una sólida actuación, Endo Verde ganó el Clásico Santo Patrono Santiago y coronó la fiesta hípica más importante de la temporada en Mendoza. Video.

Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026.&nbsp;

Turf: Endo Verde respondió en la pista y ganó el Clásico Santo Patrono 2026. 

Foto:

Marcelo Alvarez / Los Andes
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Figura. Code Breaker es uno de los favoritos, viene de ganar el Gran Premio Vendimia 2025.

Turf: El Hipódromo de Mendoza se viste de fiesta con la 70ª edición del Clásico Patrono Santiago

Por Sergio Faria
Cody Breacker brilló en el Clásico Patrono Santiago y celebró 70 años de historia en Mendoza  

Una sana costumbre en el Turf: Code Breacker, dueño de la edición Nº 70 del Clásico Santo Patrono Santiago

Por Sergio Faria
Con una s&oacute;lida actuaci&oacute;n, Endo Verde gan&oacute; el Cl&aacute;sico Santo Patrono Santiago y coron&oacute; la fiesta h&iacute;pica m&aacute;s importante de la temporada en Mendoza.

Con una sólida actuación, Endo Verde ganó el Clásico Santo Patrono Santiago y coronó la fiesta hípica más importante de la temporada en Mendoza.

Los favoritos no desentonaron por la lucha de la corona del Clásico Patrono Santiago

La carrera principal se disputó sobre la distancia de 2200 metros y contó con un lote de siete competidores. Tras la baja de The Cyclone por una lesión sufrida en los últimos entrenamientos, el abanico de candidatos se polarizó entre tres firmes pretendientes:

  • The Gun: El caballo oriundo del Valle de Uco (Tupungato), perteneciente al Stud Don Cristóbal, llegó como uno de los máximos aspirantes.

  • Endo Verde: La gran amenaza que arriba desde la provincia de San Juan con antecedentes de jerarquía. Ganó a pura jerarquía.

  • Irlam: Representante local del stud El Principiante,dio pelea en su pista.

El resto de los anotados que buscaron la gloria fueron: Tambaqui, Master Yoda, Tiziano Joy y A Mares.

El resto de la jornada del Clásico 71° Santo Patrono Santiago

Con la monta de Rodrigo Argüello, Río Franco se impuso en la octava del día en otros de los clásicos de la jornada con un tiempo de 1'37". Con una ventaja de varios cuerpos a El Mau.

Mientras que, en otras de las carreras cortas, Puerto Miami ganó en los 400 metros, guiado por José Eliezer Alves Silveyra. En un duelo donde le sacó dos cuerpos a Gritalo Gringo con un tiempo de 21" 2/5, en el clásico Municipalidad de San Martín.

En los 1100 metros una de las buenas carreras que tuvo la tarde, inicialmente tuvo como ganador a Dark Sound, pero los autoridades lo enviaron al tercer puesto por molestias ocasionadas a Wizart Foot. Por lo tanto el ganador resultó Ethical Cleric por 3/4 cuerpo a Wizar Foot. Con la monta de Facundo campos Ethical se impuso con un teimpo de 1'06"4/5.

Otra de las carreras interesantes tuvo como ganador a Grande Hit, quien estuvo guiado por Sergio Quinteros. Fue la quinta carrera de la jornada. Por varios cuerpos se impuso el vencedor a El Gran Augusto en los 1400 metros.

En la cuarta competencia del día el ganador resultó, Mato Grosso. Venció por un pescuezo a Ever Dad con un cronometraje de 28" en los 475 metros. El pingo estuvo guiado por José Eliezer Alves Silveyra

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se disputó la 70° edición del Clásico Patrono Santiago

Fiesta del turf: Clásico Santo Patrono Santiago en imágenes exclusivas

Por Redacción Deportes
Esta noche en Prime Video, llega la nueva película de un clásico héroe

Esta noche en Prime Video: se estrena la nueva película de un clásico héroe amado por todos

Lionel Messi fue a ver Leones FC y Central Córdoba de Rosario

Lionel Messi reaparece tras el Mundial y visita a Leones FC en Rosario

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz juega en casa, el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz recibe a Central Norte por la Primera Nacional: horario, transmisión en vivo, formaciones

Por Redacción Deportes