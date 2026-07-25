Godoy Cruz recibe a Central Norte por la Primera Nacional: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Expreso se enfrenta al Cuervo en el Estadio Feliciano Gambarte, este domingo desde las 16.30 horas.

Apremiado por la situación actual en la tabla de posiciones, Godoy Cruz recibe a Central Norte en un duelo correspondiente a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional. El juego se disputará este domingo a las 16.30 horas, con el arbitraje de Lucas Cavallero.

El presente del Tomba no es el mejor, y por eso necesita levantar cabeza con urgencia. Está noveno, fuera de la zona de Reducido, y perdió tres de los últimos cinco encuentros disputados. Pero no son todas malas para el equipo de Pablo De Muner, debido a que se mantiene invicto en casa. En el Feliciano Gambarte disputó 10 partidos, de los cuales ganó la mitad y empató el resto.

Con esa fortaleza como bandera, el Expreso intentará ganar su segunda presentación seguida tras el triunfo 1 a 0 conseguido ante Defensores de Belgrano la fecha pasada, con el gol convertido por Benjamin Schamine.

El rival le da una chance inmejorable. Central Norte ha mostrado un nivel bajo a lo largo del certamen, y se ubica en la penúltima posición dentro de la zona del descenso. De los 20 partidos que jugó apenas ganó 4 (aunque uno de ellos fue justamente ante Godoy Cruz por 1 a 0). Tiene la obligación de mejorar su rendimiento para soñar con quedarse en la Primera Nacional, por lo que está muy presionado y necesitado.

Probables formaciones de Godoy Cruz - Central Norte: Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Valentín Burgoa; Axel Rodríguez, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.