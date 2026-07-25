25 de julio de 2026 - 17:32

Godoy Cruz recibe a Central Norte por la Primera Nacional: horario, transmisión en vivo, formaciones

El Expreso se enfrenta al Cuervo en el Estadio Feliciano Gambarte, este domingo desde las 16.30 horas.

Godoy Cruz juega en casa, el Feliciano Gambarte

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Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El presente del Tomba no es el mejor, y por eso necesita levantar cabeza con urgencia. Está noveno, fuera de la zona de Reducido, y perdió tres de los últimos cinco encuentros disputados. Pero no son todas malas para el equipo de Pablo De Muner, debido a que se mantiene invicto en casa. En el Feliciano Gambarte disputó 10 partidos, de los cuales ganó la mitad y empató el resto.

Con esa fortaleza como bandera, el Expreso intentará ganar su segunda presentación seguida tras el triunfo 1 a 0 conseguido ante Defensores de Belgrano la fecha pasada, con el gol convertido por Benjamin Schamine.

El rival le da una chance inmejorable. Central Norte ha mostrado un nivel bajo a lo largo del certamen, y se ubica en la penúltima posición dentro de la zona del descenso. De los 20 partidos que jugó apenas ganó 4 (aunque uno de ellos fue justamente ante Godoy Cruz por 1 a 0). Tiene la obligación de mejorar su rendimiento para soñar con quedarse en la Primera Nacional, por lo que está muy presionado y necesitado.

Probables formaciones de Godoy Cruz - Central Norte:

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Nahuel Brunet; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Benjamín Schamine, Valentín Burgoa; Axel Rodríguez, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Central Norte: Fabricio Hass; Mauricio Rosales, Agustín Lamosa, Padilla, Elías Calderón, Agustín Aleo; Franco Vedoya, Sergio Quiroga, Maximiliano Rivero, Tomás Castro; Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Lucas Cavallero

Hora: 16.30

TV: LPF Play

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Central Norte:

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