Un camión cayó a un zanjón en Godoy Cruz: cinco personas heridas

Cinco personas sufrieron lesiones este miércoles por la noche luego de que un camión Mercedes-Benz 1114 despistara y cayera al interior de un zanjón en la intersección de calle Tiburcio Benegas y el lateral este del Corredor del Oeste, en Godoy Cruz.
Las víctimas fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas a distintos centros asistenciales, mientras las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente.
Una aparente falla en los frenos es la principal hipótesis
De acuerdo con las primeras actuaciones, el camión circulaba de oeste a este por calle Tiburcio Benegas cuando, presuntamente debido a un desperfecto en el sistema de frenos, el conductor perdió el dominio del vehículo. Acto seguido, el vehículo terminó cayendo al zanjón ubicado junto a la calzada.
Cinco heridos tras el despiste de un camión en Godoy Cruz.
Prensa Seguridad
La mecánica del siniestro será establecida mediante las pericias correspondientes.
El conductor, identificado por la Policía con la inicial D., presentó politraumatismos graves y una posible fractura de rodilla izquierda. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.
Entre los acompañantes, N.O. sufrió politraumatismos moderados y pérdida de conocimiento, por lo que también fue derivado al Hospital Central.
En tanto, L.L., N.M. y N.M. resultaron con politraumatismos leves. Uno de ellos además presentó heridas cortantes y los tres fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.
En el lugar intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencias, quienes asistieron a los ocupantes del camión y realizaron las primeras actuaciones para reconstruir cómo se produjo el accidente. La investigación continúa para confirmar las causas que originaron el despiste del vehículo.