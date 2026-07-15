Un camión cayó a un zanjón en Godoy Cruz: cinco personas heridas

Cinco personas sufrieron lesiones este miércoles por la noche luego de que un camión Mercedes-Benz 1114 despistara y cayera al interior de un zanjón en la intersección de calle Tiburcio Benegas y el lateral este del Corredor del Oeste , en Godoy Cruz .

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Las víctimas fueron asistidas por personal de emergencias y trasladadas a distintos centros asistenciales, mientras las autoridades trabajan para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el camión circulaba de oeste a este por calle Tiburcio Benegas cuando, presuntamente debido a un desperfecto en el sistema de frenos, el conductor perdió el dominio del vehículo. Acto seguido, el vehículo terminó cayendo al zanjón ubicado junto a la calzada.

El conductor, identificado por la Policía con la inicial D. , presentó politraumatismos graves y una posible fractura de rodilla izquierda. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado al Hospital Central para recibir atención médica.

Entre los acompañantes, N.O. sufrió politraumatismos moderados y pérdida de conocimiento, por lo que también fue derivado al Hospital Central.

En tanto, L.L., N.M. y N.M. resultaron con politraumatismos leves. Uno de ellos además presentó heridas cortantes y los tres fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore.

En el lugar intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencias, quienes asistieron a los ocupantes del camión y realizaron las primeras actuaciones para reconstruir cómo se produjo el accidente. La investigación continúa para confirmar las causas que originaron el despiste del vehículo.