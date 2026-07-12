Godoy Cruz le ganó 1-0 a Defensores de Belgrano con gol de Schamine

En uno de los partidos correspondiente a las vigésima fecha del torneo de Primera Nacional, Godoy Cruz derrotó a Defensores de Belgrano 1 a 0 con tanto de Benjamín Schamine.

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La primera mitad fue discreta. El Tomba buscó el arco rival desde el inicio, mientras que los de Belgrano optaron por esperar un error para salir de contragolpe.

A los 7 minutos, una jugada de pelota parada ejecutada por Vicente Poggi casi termina en gol de Nahuel Brunet, pero su cabezazo se fue desviado.

A mitad de etapa, una buena acción iniciada por Benjamín Schamine, con participación de Martín Pino, culminó en un remate de Valentín Burgoa que rozó el poste.

Posteriormente, Leonardo Landriel exigió una gran estirada del arquero Juan Strumia, quien desvió un potente remate sobre el travesaño.

Ante la insistencia del rival, Defensores comenzó a animarse y a generar peligro en el área local.

Cerca del final, Godoy Cruz dispuso de dos oportunidades claras: un zurdazo de Poggi que salió apenas afuera y una media chilena de Benjamín Schamine que obligó a una buena atajada de Alejandro Medina.

Uno de los tantos pasajes que entregó el lance entre Godoy Cruz y Defensores de Belgrano. La victoria fue mendocina. Martín Pino lleva el balón en uno de los ataques de los Tombinos Godoy Cruz

El gol de Schamine rompe el empate

Los primeros minutos del complemento vieron a un Godoy Cruz arrollador. Tras presionar en el área visitante y generar un par de oportunidades, la insistencia tuvo su recompensa. En la cuarta jugada, Nahuel Brunet habilitó a Benjamín Schamine, quien definió con un tiro al ángulo superior inatajable para Alejandro Medina.

Después del gol del local, ambos elencos se prestaron el balón y tanto Tombinos como los Dragones tuvieron un par de jugadas de peligro a favor, pero no pudieron transformarlas en gol.

Al promediar esta etapa, el entrenador Pablo De Muner hizo un par de relevos, ingresaron Rodrigo Fernández y Felipe Cairus y sacó a Burgoa y Schamine, que dicho sea de paso debutó en primera, en el Tomba y marcó un golazo.

Luego hubo varios pasajes donde el partido cayó en un pozo.

La modorra futbolística se pasó un poco, con las cuatro ocasiones, que se perdió Defensores de Belgrano, dos de Aguirre, una de Moyano y otra de Ciccolini, que estuvieron cerca pero por malas decisiones propias y para fortuna para Godoy Cruz no pudieron concretarse.

El tiempo pasó y el reloj fue el mejor aliado del elenco mendocino, que sumó tres puntos de oro ante los Dragones porteños.

Uno de los puntos altos en Godoy Cruz frente a Defensores de Belgrano fue el oriental Vicente Poggi Godoy Cruz

El Feliciano Gambarte, el fortín de Godoy Cruz

La última victoria del Expreso en casa fue el 7 de junio, ante Mitre por 2 a 1, con goles de Martín Pino y Esteban Burgos. Desde entonces, el equipo no había vuelto a celebrar, pero mantiene un dato alentador.

En el estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz se mantiene invicto en la presente temporada. Disputó nueve partidos, con cinco triuncos y cuatro empates. Las seis derrotas sufridas en el campeonato se produjeron todas como visitante.

Godoy Cruz vs Defensores de Belgrano - Minuto a Minuto