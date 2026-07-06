Agrupaciones de Godoy Cruz rompen el silencio contra la gestión de José Mansur: "No nos toquen lo que tanto amamos"

Los socios denunciaron que la crisis no es casual sino el resultado de años de negociaciones con representantes que perjudicaron el patrimonio de Godoy Cruz.

"El presente de Godoy Cruz no es inesperado": la dura carta de las agrupaciones contra José Mansur.

Un bloque de agrupaciones de Godoy Cruz rompió el silencio para denunciar que el presente futbolístico del club es el resultado de "años de improvisación". El comunicado señala directamente al presidente José Mansur por priorizar acuerdos con representantes de jugadores, dejando a la institución como la "menos beneficiada" en cada negociación.

Nueve colectivos de socios, entre ellos Socios Balcarce, Agrupación 9318 y Manicomio Bodeguero, firmaron el documento que describe una crisis previsible. Los hinchas afirman que la cúpula dirigencial subestimó la complejidad de la categoría actual. La crítica central apunta a un modelo de gestión que, según los firmantes, se alejó de los intereses de quienes "aman desinteresadamente" al club.

La responsabilidad del descenso y las promesas de retorno inmediato El texto califica el accionar del presidente como una "falta total de respeto" hacia la masa societaria. Según el bloque de hinchas, las decisiones tomadas desde la oficina presidencial no se condicen con lo prometido durante la última campaña electoral. El documento detalla lo que denomina el "primer error" de José Mansur: no haber asumido la responsabilidad del descenso de categoría.

Las agrupaciones sostienen que el mandatario fue "parte activa tomando decisiones directamente sobre los directores técnicos, refuerzos y desvinculaciones" en ese periodo crítico. Esta falta de autocrítica es el núcleo del descontento que hoy une a facciones como La Previa y La Banda del Expreso. Los socios consideran que estas acciones fueron el inicio de la degradación institucional.

El conflicto se agrava con la gestión del retorno a la máxima categoría. Los socios denuncian que se prometió "con total impunidad, un plan acorde para un retorno a primera división inmediato", objetivo que hoy no está en vista de lograrse. Esta brecha entre la promesa y la realidad es lo que las agrupaciones definen como el "segundo error" de una administración que consideran desconectada de la realidad deportiva.