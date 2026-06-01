El Tomba festeja 105 años de vida: el video inédito de "El Loco" Julio que recuperó Los Andes

El departamento de Godoy Cruz amaneció de fiesta. Uno de los clubes más grandes y convocantes del interior del país, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba , celebra hoy sus 105 años de vida institucional y deportiva. Una historia historia de pasión y pertenencia.

Los festejos oficiales comenzaron en las primeras horas de este lunes en las instalaciones del club, donde hinchas se reunieron en el Club para brindar a las 00 y comenzar con los festejos. Además, la institución compartió un emotivo video que rememora los primeros pasos de aquellos visionarios que fundaron el club. Sin embargo, el plato fuerte para la feligresía bodeguera llegará esta tarde: se espera una masiva caravana que partirá desde la plaza departamental de Godoy Cruz para teñir las calles de azul y blanco, con destino final en el mítico e histórico estadio Feliciano Gambarte.

En medio de esta jornada, Los Andes revela un material audiovisual inédito de Julio Roque Pérez, el "Loco" Julio , el hincha número uno y el alma indiscutida del Expreso.

Una historia de pasión y pertenencia Nacidos en el corazón de nuestra tierra, aprendimos que las tormentas pasan, pero la pasión permanece. Hoy celebramos 105 años de historia, de barrio, de familia y de lealtad. 105 años de un pueblo que nunca dejó de creer. Felices 105… pic.twitter.com/1wf3MZiyZa

Para entender el valor de este hallazgo hay que remontarse al año 2013, cuando este diario le realizó una profunda entrevista en la que el querido Julio abrió su corazón y repasó su vida dedicada por entero al club de sus amores. En aquella oportunidad, además de la nota gráfica, se filmó un video que, por avatares de la tecnología y un posterior cambio de servidores, se dio por perdido durante más de una década.

Sin embargo, la magia del destino hizo lo suyo: tras revisar un cajón en desuso y olvidado en un rincón de la Redacción, nuestro equipo técnico encontró una vieja cámara Panasonic. Al encenderla, allí estaba: el registro vivo, la voz y la sonrisa del "Loco" Julio, un testimonio histórico que hoy recuperamos y ponemos a disposición de todos los mendocinos como un homenaje en este aniversario.

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Una vida de novela: de la calle a la inmortalidad

Julio Roque Pérez no tuvo una infancia fácil, pero el destino lo unió al Tomba para siempre. Nacido en 1940 en Ingeniero Giagnoni (Junín), la muerte de su abuelo lo impulsó a mudarse solo a Godoy Cruz a la temprana edad de 12 años. Pasó sus primeros tiempos viviendo en la calle, cerca del barrio Bancario, sobreviviendo en condiciones extremas. Tras un trágico accidente donde perdió a un amigo, se mudó un tiempo a Maipú, para luego regresar definitivamente al departamento que sería su hogar. En 1963 consiguió trabajo como barrendero municipal, oficio que desempeñó con orgullo durante 40 años hasta jubilarse.

Pero el hito que agigantó su leyenda ocurrió cuando apenas tenía 15 años. Julio ganó el premio mayor de la Lotería de San Juan y, a pesar de vivir en la más absoluta pobreza, decidió donar cada centavo al club. Gracias a ese gesto de desprendimiento incomprensible para muchos, el Tomba pudo levantar una de las tribunas del Feliciano Gambarte y financiar parte de la luminaria de la cancha. “Una tribuna y parte de las luces son mías, eso lo hicieron con la plata que yo gané”, confesaba con legítimo orgullo en aquella entrevista.

Su figura traspasó fronteras. El "Loco" viajó por todo el país siguiendo al Expreso: estuvo en Corrientes para el ascenso al Nacional B en el '94, en Rafaela cuando salieron campeones ante Ben Hur, y hasta en Chile por Copa Libertadores, soportando emboscadas y piedrazos. Incluso dejó su huella en los registros insólitos del fútbol mendocino cuando en 1964, en un amistoso contra el Santos de Pelé, se metió a la cancha a pegarle al árbitro Coresa por expulsar a un jugador del Tomba.

El mito que vive en cada rincón del club

El 12 de mayo de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, el "Loco" Julio falleció a los 79 años. Su partida física generó un funeral tan multitudinario y fervoroso en las calles del departamento que se convirtió en foco de polémica nacional por violar las restricciones sanitarias de la época; un reflejo ineludible de que la pasión popular no entiende de decretos.

Homenaje del Tomba al Loco Julio Loco Julio

Hoy, a 105 años de la fundación del club, el "Loco" sigue más vivo que nunca. Su rostro está inmortalizado en cientos de banderas, remeras y murales. Además, el club lo homenajeó con dos estatuas: una ubicada en las tribunas del estadio y otra en el ingreso a la sede central.

Aquel texto original de 2013, replicado luego por diversos medios internacionales como el testimonio definitivo de la pasión futbolera argentina, cerraba con una frase del propio Julio que hoy, en pleno aniversario, resuena con más fuerza que nunca en el vecindario bodeguero: “Yo lloro y siempre he llorado cuando veo la cara mía en una bandera. El corazón mío es de Godoy Cruz”. ¡Salud, el Tomba!

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Aquel texto original de 2013, replicado luego por diversos medios internacionales como el testimonio definitivo de la pasión futbolera argentina, cerraba con una frase del propio Julio que hoy, en pleno aniversario, resuena con más fuerza que nunca en el vecindario bodeguero: “Yo lloro y siempre he llorado cuando veo la cara mía en una bandera. El corazón mío es de Godoy Cruz”. ¡Salud, el Tomba!