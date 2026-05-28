Imputaron a un hombre por abandono de persona tras dejar morir de hambre a su padre en Godoy Cruz

El acusado fue detenido por reconocimiento facial y enviado al penal tras abandonar a su padre de 72 años en Godoy Cruz.

Abandono de persona: imputaron a un hombre que dejó morir a su padre de hambre en Godoy Cruz

En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación contra Sergio Morán (41) por el delito de abandono de persona, agravado por haber ocasionado un grave daño en la salud y por ser cometido contra su propio padre de 72 años, quien terminó falleciendo por desnutrición.

La investigación, bajo la instrucción del fiscal Juan Carlos Alessandra, reveló un escenario de extrema vulnerabilidad y negligencia en una vivienda ubicada en el departamento de Godoy Cruz.

Todo comenzó el pasado 10 de mayo, cuando personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado se hizo presente en la vivienda. Al entrar, encontraron a Francisco Morán (72) en una situación de abandono preocupante, donde constataron un estado de desnutrición grave y donde repetía incansablemente que “tenía hambre”.

Por otro lado, constataron que la vivienda donde vivía la víctima tenía falta de higiene y contaba con pocos alimentos. Ante su delicado estado de salud, el hombre mayor fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Clara.

En el centro médico fue evaluado y constataron que la víctima tenía varios hematomas en su cuerpo y además padecía neumonía. Pese a los cuidados recibidos y como consecuencia de su situación de salud, el hombre de 72 años terminó falleciendo a 24 horas de ser ingresado en la clínica.