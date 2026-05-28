Ocurrió en el distrito de Los Barriales, luego de que una pelota golpeara el portón de una vivienda. Un hombre de 72 años fue denunciado por apuntarles con un arma a menores de entre 10 y 12 años. La Policía allanó su casa y encontró rifles, municiones y una réplica de revólver.

Amenazó con un arma a chicos que jugaban a la pelota y le allanaron la casa en Junín.

Un momento tenso se vivió en el distrito de Los Barriales, en el departamento de Junín, que generó preocupación entre vecinos y derivó en un importante procedimiento policial. Un hombre de 72 años fue denunciado por amenazar con un arma de fuego a un grupo de niños que jugaban a la pelota en la calle, cerca de su casa.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 18. Un grupo de chicos de entre 10 y 12 años se encontraba jugando frente a una vivienda cuando, en medio del partido improvisado, la pelota impactó contra el portón de la cochera de esa casa.

Esa situación habría provocado el enojo del dueño de casa, quien salió al exterior y, de acuerdo con la denuncia radicada posteriormente, habría amenazado a los menores exhibiendo un arma de fuego. La escena causó temor entre los chicos y rápidamente alertó a vecinos de la zona.

Tras la intervención policial y con conocimiento de la Justicia, efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron un rifle con culata de madera, una carabina calibre 22 semiautomática, municiones, un rifle de aire comprimido con mira telescópica y una réplica de revólver.

Ahora la investigación buscará determinar si alguna de las armas fue utilizada durante el episodio denunciado y si el acusado contaba con la documentación correspondiente para su tenencia.