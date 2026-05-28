Amenazó con un arma a chicos que jugaban a la pelota y le allanaron la casa en Junín.

Un momento tenso se vivió en el distrito de Los Barriales, en el departamento de Junín, que generó preocupación entre vecinos y derivó en un importante procedimiento policial. Un hombre de 72 años fue denunciado por amenazar con un arma de fuego a un grupo de niños que jugaban a la pelota en la calle, cerca de su casa.
El hecho ocurrió el martes alrededor de las 18. Un grupo de chicos de entre 10 y 12 años se encontraba jugando frente a una vivienda cuando, en medio del partido improvisado, la pelota impactó contra el portón de la cochera de esa casa.
Esa situación habría provocado el enojo del dueño de casa, quien salió al exterior y, de acuerdo con la denuncia radicada posteriormente, habría amenazado a los menores exhibiendo un arma de fuego. La escena causó temor entre los chicos y rápidamente alertó a vecinos de la zona.
Tras la intervención policial y con conocimiento de la Justicia, efectivos realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Durante el procedimiento secuestraron un rifle con culata de madera, una carabina calibre 22 semiautomática, municiones, un rifle de aire comprimido con mira telescópica y una réplica de revólver.
Ahora la investigación buscará determinar si alguna de las armas fue utilizada durante el episodio denunciado y si el acusado contaba con la documentación correspondiente para su tenencia.
El caso también generó repercusión en redes sociales y entre vecinos del departamento. Algunos usuarios recordaron situaciones similares ocurridas tiempo atrás en el barrio Sergio Sergi, en la ciudad cabecera de Junín, mientras que otros abrieron un debate sobre la convivencia barrial y el comportamiento tanto de adultos como de menores.
En ese intercambio hubo fuertes cuestionamientos hacia la reacción del hombre denunciado, aunque también aparecieron comentarios de personas que aseguraron que los chicos solían generar molestias en la zona mientras jugaban en la calle. Entretanto, la causa continúa bajo investigación.