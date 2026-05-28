Murió el jubilado que fue atropellado por un micro en pleno centro de San Martín

Sebastián Asman, el hombre de 70 años que había sido atropellado el martes pasado por un colectivo de transporte público en pleno centro de San Martín, falleció en las últimas horas como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Tres mendocinos, detenidos en el operativo "Fake Coins": secuestran 8 millones de dólares en criptomonedas

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz

El hombre había sido asistido inicialmente en el Hospital Perrupato y posteriormente derivado al Hospital del Carmen , donde permanecía internado en estado delicado.

El siniestro ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando el interno 37 de la empresa Nueva Generación circulaba por avenida Alem y, al girar hacia la izquierda para tomar calle Las Heras, atropelló al peatón que cruzaba por la senda peatonal frente a una estación de servicio.

Murió el peatón atropellado por un colectivo en pleno centro de San Martín.

A raíz del fuerte impacto, Asman cayó varios metros hacia atrás. En un primer momento, personal del Servicio de Emergencia Coordinado le diagnosticó politraumatismos y dispuso su traslado al Hospital Perrupato. Sin embargo, luego los profesionales del nosocomio constataron que presentaba un ACV hemorrágico y una contusión pulmonar, lesiones que agravaron su cuadro clínico.

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona y las imágenes forman parte de la investigación judicial para determinar las responsabilidades en el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Vial, personal de la Comisaría 12ª y médicos del SEC.