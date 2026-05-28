Cinco días sin Agostina: investigan si la adolescente fue emboscada en un "búnker" de la barra de Instituto

El paso de las horas profundiza la angustia y el misterio en torno a la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de la que nada se sabe desde hace cinco días en Córdoba . Aunque la causa sumó en las últimas horas a su primer detenido oficial, identificado como Claudio Gabriel Barrelier , los investigadores judiciales y policiales trabajan sobre una hipótesis firme y alarmante: la principal sospecha es que el acusado no actuó solo y que detrás del hecho opera una red de más personas .

Intensa búsqueda de una menor de 14 años que se tomó un remís el sábado y no la vieron más

El caso, que ya genera una fuerte repercusión nacional, comenzó a tejerse el pasado fin de semana, pero estuvo marcado por severas demoras institucionales que hoy son el centro de las críticas. Según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, a Melisa, la mamá de Agostina, recién se le permitió radicar la denuncia formal el domingo pasadas las 10 de la mañana, perdiéndose horas vitales en las instancias iniciales de una desaparición.

A partir de ese momento, los agentes judiciales contaron con los datos necesarios para reconstruir el extraño y preocupante recorrido que realizó la menor. Agostina salió de su casa, ubicada en el barrio General Mosconi, y viajó una distancia de aproximadamente 7 kilómetros a bordo de un remís hasta el barrio Cofico, donde se le perdió el rastro.

Una pista clave y un búnker bajo la lupa

La declaración del remisero que trasladó a la adolescente se convirtió en el primer hilo conductor de la investigación. El chofer advirtió formalmente ante las autoridades que un hombre adulto fue el encargado de pagar el viaje y que, tras abonar, la menor descendió del vehículo y se retiró caminando junto a él.

A pesar de la contundencia de este testimonio, los tiempos de la Justicia cordobesa volvieron a ser cuestionados: Barrelier recién fue arrestado este miércoles, y los procedimientos de rigor en la vivienda donde se concretó la detención se ejecutaron de manera tardía, concluyendo los peritajes recién en las últimas horas.

El lugar del allanamiento sumó una fuerte dosis de complejidad y temor al expediente. Vecinos de la zona relataron a los investigadores que el inmueble en cuestión no funciona como una vivienda familiar típica. Por el contrario, señalaron que la propiedad es utilizada habitualmente por la barra brava del club Instituto de Córdoba como una suerte de "búnker" para llevar a cabo sus reuniones de organización.

Embed CASO AGOSTINA: UNA CÁMARA LA MUESTRA ENTRANDO A LA CASA DEL DETENIDO

- Se observa a Claudio Barrelier con la chica desaparecida ingresando a su domicilio

- Siguen registrando las cámaras para ver si salió de ese mismo lugar

- El detenido sigue sin declarar pic.twitter.com/saLvXxszUY — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2026

La hipótesis del engaño

Frente a este complejo entramado, los encargados de la pesquisa avanzan sobre la teoría de que la adolescente fue víctima de un engaño planificado. Los sabuesos sospechan que los implicados se habrían aprovechado de la confianza o el conocimiento previo que la víctima tenía con el ahora detenido para lograr que se trasladara por sus propios medios hasta el punto de encuentro en Cofico, donde finalmente se perpetró la desaparición. Por estas horas, no se descarta ninguna línea investigativa y se analizan las comunicaciones de los entornos involucrados.

Mientras la Policía intensifica los rastrillajes y analiza las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, el dolor de la familia se hace insostenible. En medio de una vigilia desesperada, Melisa, la madre de Agostina, rompió el silencio con un mensaje cargado de dolor con la esperanza de que su hija pueda escucharla: “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, suplicó ante los medios locales, reflejando el drama de una provincia que no sale de su asombro.