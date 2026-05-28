El accidente ocurrió durante la noche del miércoles en la intersección de calles Las Correas y Espejo, en La Colonia. La conductora de uno de los rodados sufrió politraumatismos moderados y fue trasladada al Hospital Perrupato.

Junín: una mujer resultó lesionada en un choque entre dos vehículos.

Un accidente de tránsito con personas lesionadas se registró en la noche del miércoles en el distrito de La Colonia, departamento de Junín.

El siniestro ocurrió en la intersección de calles Las Correas y Espejo, donde, por causas que son materia de investigación, colisionaron una Peugeot Partner y un Renault 9.

Como consecuencia del fuerte impacto, la conductora del Renault 9 sufrió politraumatismos moderados, por lo que debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Perrupato para una mejor atención médica.

En tanto, al conductor de la Peugeot Partner se le realizó el correspondiente control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.