Imputaron a David Demaldé por el crimen de su madre: creen que la asfixió y luego intentó quemar el cuerpo. 

La causa por el brutal crimen de Margarita Gutiérrez dio un giro decisivo en las últimas horas: l a Justicia imputó formalmente a David Enrique Demaldé Gutiérrez, de 46 años e hijo mayor de la víctima , por el delito de homicidio agravado por el vínculo .

El crimen de Margarita Gutiérrez: la intimidad rota de una familia histórica de Junín

La acusación, que contempla como única pena la prisión perpetua, fue formulada luego de una serie de medidas investigativas y peritajes realizados tras el hallazgo del cuerpo de la mujer en su vivienda de calle Isaac Estrella, en Junín .

Según la principal hipótesis de los investigadores, Margarita Gutiérrez habría sido asesinada por asfixia y, posteriormente, el cuerpo habría sido parcialmente incendiado y atacado con sustancias corrosivas en un intento de ocultar evidencias y dificultar el trabajo forense. Además reveló una especial saña, que devela un condimento emocional en el crimen.

La escena encontrada por la Policía el martes por la mañana había causado conmoción incluso entre los propios investigadores. El cadáver presentaba gravísimas quemaduras, especialmente de la cintura hacia arriba, además de daños producidos por un ácido que afectó tejidos y partes óseas.

Desde el comienzo de la causa, la Fiscalía orientó la investigación hacia el entorno más cercano de la víctima. No había signos claros de robo ni faltantes de importancia dentro de la vivienda, mientras que el nivel de violencia y ensañamiento sobre el cuerpo hizo sospechar de un crimen ligado a conflictos personales o familiares.

David Demaldé ya había quedado bajo la lupa luego de distintos testimonios y medidas judiciales realizadas durante la semana. Incluso había sido trasladado esposado al Cuerpo Médico Forense para someterse a exámenes corporales y extracción de muestras.

Posteriormente, durante un allanamiento en una propiedad de calle Primavera, en Rivadavia, personal policial secuestró teléfonos celulares, una motocicleta, prendas de vestir con aparentes manchas hemáticas, municiones de distintos calibres y otros elementos que ahora son sometidos a peritajes.

Finalmente, la Fiscalía avanzó con la imputación formal y la detención del sospechoso, quien permanece alojado en la Comisaría 19ª a disposición de la Justicia.

Una muerte que sacudió a Junín

Margarita Iris Gutiérrez tenía 72 años y era una figura muy reconocida en Junín. Había sido docente, referente de la educación inicial y también concejal por el Partido Demócrata. Su muerte generó un fuerte impacto en el departamento, donde era ampliamente conocida.

En paralelo a la investigación judicial, comenzaron a conocerse detalles de una compleja trama familiar marcada por viejas tensiones, problemas patrimoniales y una relación deteriorada entre la víctima y algunos integrantes de su entorno más cercano.

Ahora, con la imputación de su hijo mayor, la causa entra en una etapa clave, mientras los investigadores esperan los resultados finales de distintos estudios científicos y pericias sobre los elementos secuestrados.