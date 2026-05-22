Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por intentar matar a su expareja en Rivadavia

El ataque ocurrió en enero de 2025 en una vivienda de calle San Isidro. La mujer sufrió heridas en el cuello y el pecho y logró sobrevivir gracias a la intervención de su hijo.

El Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial condenó a Daniel Núñez Salinas a 14 años de prisión por el intento de femicidio de su expareja, en un hecho ocurrido en el departamento de Rivadavia.

La sentencia fue dictada por el conjuez Darío Dal Dosso, quien hizo lugar al planteo realizado por el fiscal de Junín y Rivadavia, Facundo Garnica. El acusado fue hallado culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

El ataque ocurrió el 5 de enero de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, en una vivienda ubicada sobre calle San Isidro. Según la investigación judicial, la mujer llegó a su domicilio y fue interceptada por Núñez Salinas, quien comenzó a agredirla verbalmente antes de atacarla con un cuchillo tipo carnicero.

De acuerdo con la causa, la víctima sufrió una herida cortante en el cuello y otras lesiones punzantes en la zona del pecho. La agresión pudo ser detenida gracias a la intervención del hijo de la mujer, quien evitó que el hecho tuviera consecuencias fatales y permitió luego la intervención policial.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al Hospital Carlos Saporiti, donde permaneció internada hasta recibir el alta médica. Los informes del Cuerpo Médico Forense determinaron que las lesiones no comprometieron órganos vitales ni pusieron en riesgo concreto su vida, aunque para la Justicia quedó acreditada la intención homicida del agresor.

Durante el juicio también fueron valorados antecedentes de violencia de género denunciados previamente por la víctima, elementos que influyeron en la determinación de la pena. Con esta resolución, la Justicia condenó a Núñez Salinas a 14 años de prisión efectiva.