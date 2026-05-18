Detuvieron a un turista por atacar a una foca en peligro de extinción: el video del escándalo

Ocurrió en una playa conocida de Hawái. El implicado también enfrenta posibles multas de hasta 70,000 dólares. Todo quedó registrado en video.

Detuvieron a un turista por atacar a una foca en peligro de extinción.

Un turista fue detenido en Hawái luego de ser acusado de agredir a una foca monje, una especie en peligro de extinción, en una playa de la isla de Maui. El episodio quedó registrado en video y generó indignación entre residentes y organizaciones vinculadas a la protección animal.

El acusado tiene 38 años, reside en el estado de Washington y enfrenta cargos por presuntamente haber lanzado una roca contra el animal, conocido como Lani. La foca pertenece a una de las especies marinas más amenazadas del planeta y está protegida por las leyes federales de Estados Unidos.

Embed | El turista que lanzó una roca a una foca monje en Hawái fue golpeado por un residente.



El hombre que decidió actuar recibió una carta de reconocimiento estatal, mientras que el turista enfrenta multas de hasta 50,000 dólares y tiempo en prisión.pic.twitter.com/dbH5YGoy2D — Informa Cosmos (@InformaCosmos) May 11, 2026 Posible pena de prisión y multa económica El caso fue confirmado por el Departamento de Justicia local mediante un comunicado oficial. Allí se indicó que el hombre habría infringido tanto la Ley de Especies en Peligro de Extinción como la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, que fijan severas sanciones para quienes dañen la fauna protegida.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso podría recibir hasta un año de prisión por cada uno de los cargos en caso de ser hallado culpable. Además, las multas económicas podrían alcanzar un total de 70 mil dólares por las infracciones atribuidas.

La situación provocó repercusión en redes sociales y volvió a poner sobre la mesa de discusión “el cuidado de la fauna silvestre en Hawái”. Cabe remarcar que las focas monje hawaianas son consideradas una especie extremadamente vulnerable y suelen descansar en playas frecuentadas por turistas.