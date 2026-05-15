Alquiló por Airbnb, no encontró la ducha en el baño, pero descubrió una cueva secreta que impactó a todos

Un joven argentino se sorprendió al llegar al alojamiento y notar que el baño no tenía ducha y el video se volvió viral en TikTok.

No encontró la ducha en el Airbnb y descubrió una cueva lujosa

A la hora de organizar un viaje uno de los aspectos más importantes es contratar un buen alojamiento que cumpla con los requisitos básicos: una buena cama para descansar, que tenga wifi rápido y un buen baño para sentirnos cómodos como en casa. Sin embargo, en algunos casos nos podemos llevar sorpresas al alquilar un alojamiento.

Esto fue lo que le ocurrió a un joven argentino que alquiló un Airbnb durante sus vacaciones en Italia. Al llegar al alojamiento el joven quiso darse una ducha y sorpresivamente no la encontró en el baño. “Me quiero duchar, vengo al baño y no hay ducha”, comenzó diciendo Gastón en el video publicado en TikTok.

Ante esta situación, se comunicó rápidamente con el dueño del Airbnb para realizarle la queja. En este marco, el propietario le hizo saber que el alojamiento tenía ducha pero en un cuarto escondido. “Baja las escaleras y abajo está la ducha”, le dijo el dueño al joven turista.

“A todo esto, esto es una cueva”, describió Gastón. En el video el joven mostró el acceso a la ducha: había que bajar una escalera para acceder a una especie de cueva subterránea. Allí se encontraba un lugar parecido a un spa: dos reposeras, un baño con ducha, otra ducha aparte y como si fuera poco un lujoso jacuzzi para que los huéspedes se relajen.

“Yo no entiendo por que no le hacen marketing. Yo si tengo esto es lo primero que hago es subir un video para mostrarlo”, confesó el joven tras descubrir los amenities de su alojamiento en Italia. El video recibió más de 350 mil vistas con miles de comentarios desopilantes tras el descubrimiento del joven. “Pero el Airbnb te lo alquiló Drácula?”, “No entiendo si me gusta o me asusta” y “ Jajaja me siento confundida entre miedo glamour peli de terror y el gladiador”, fueron algunos de los comentarios más destacados.