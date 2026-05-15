15 de mayo de 2026 - 19:39

Tiene 25 años, vendió su auto para emprender y ahora debe 30 millones de pesos: su historia se hizo viral

Un tiktoker contó la díficil situación financiera que atraviesa y pidió ayuda a sus seguidores para sacar adelante su emprendimiento y salir de sus deudas.

Tiene 25 años, vendió su auto para emprender y terminó endeudado con más de 30 millones de pesos

Tiene 25 años, vendió su auto para emprender y terminó endeudado con más de 30 millones de pesos

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Captura TikTok
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Maxi Nakasone es un joven de Florencio Varela y en los últimos días se hizo viral en redes sociales al contar la díficil situación económica que está atravesando. Según relató, tiene 25 años, tiene un emprendimiento pequeño y debe pagar una deuda de más de 30 millones de pesos.

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El joven publicó un video contando su historia en su cuenta de TikTok (@maxinakasone) y alcanzó más de 700 mil reproducciones.

Según relató Maxi, todo comenzó el año pasado, cuando decidió pedir un préstamo al banco para poder comprar un auto con el objetivo de manejarlo como Uber. La entidad le otorgó una suma de 8 millones de pesos y el joven comenzó a trabajar en la aplicación hasta febrero de este año, según contó a Infobae.

El tiktoker comentó que las condiciones de pago establecían cuotas mensuales de $610.000 durante un plazo de cinco años. Sin embargo, el joven contó que decidió cambiar de trabajo por miedo a sufrir algún hecho de inseguridad o un choque que le genere gastos mayores.

Una inversión que no resultó como esperaba

Fue en ese momento, cuando tomó una decisión que lo complicó financieramente. "Al auto lo vendí en 8 millones, pagué unas multas que tenía e invertí en una computadora y una mentoría para hacer e-commerce, que es lo que hago ahora", contó

El e-commerce consiste en vender productos a través de páginas web y tiendas online, y se caracteriza por el testeo, que implica probar que cada etapa de la compra online funcione sin errores. Tras cobrar un seguro de más de 1 millón de pesos por un choque leve que sufrió en diciembre, Maxi decidió invertir el dinero en una mentoría de comercio electrónico.

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El joven señaló que cada testeo de producto implica una inversión diaria de 44 dólares en publicidad. "A los 22 días lanzé mi primera tienda online. Tuve algo de 28 pedidos en 15 días, pero no conseguí proveedores. Llevo 15 testeos y he gastado cerca de 600 y 700 dólares en testeos que no funcionaron”, comentó

Ante las bajas ganancias y su impedimento de poder pagar la cuota del préstamo cada mez, Maxi se vio impulsado a compartir su historia para poder conseguir más personas y sacar adelante su emprendimiento.

Su video se viralizó en redes y se llenó de comentarios de usuarios que se solidarizaban con él y compartían anécdotas similares de endeudamiento y falta de ingresos suficientes para solventar el día a día.

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