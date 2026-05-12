12 de mayo de 2026 - 19:52

Desarmó su PC por un ruido súper extraño y lo que encontró se volvió viral en TikTok: "¿Cómo llegó ahí?"

El video se volvió viral rápidamente en la plataforma china, donde acumula casi 300 mil visualizaciones y miles de “me gusta”.

Un ruido extraño lo obligó a desarmar su computadora.

Un ruido extraño lo obligó a desarmar su computadora.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un joven se volvió viral en TikTok luego de compartir el insólito momento que vivió mientras hacía esfuerzo por dormir. Todo comenzó durante una noche normal, cuando empezó a escuchar ruidos extraños que parecían venir desde el interior de su computadora de escritorio.

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Aunque primero revisó la PC por fuera y no encontró nada raro, minutos después volvió a escuchar el mismo sonido. Intrigado y a la vez asustado por la situación, decidió sacar los tornillos del gabinete y abrir la computadora para entender qué estaba pasando.

Al desarmar una de las tapas, el joven encontró un pequeño ratón descansando tranquilamente entre los componentes internos de la máquina. El animal estaba escondido cerca de las conexiones y parecía completamente ajeno a la sorpresa que había provocado.

Video viral en TikTok: “¿Cómo hizo para entrar?”

La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y acumula más de 260 mil reproducciones, además de miles de “me gusta”. Sin embargo, lo que más repercusión generó fue la catarata de comentarios de otros usuarios reaccionando con humor a lo sucedido.

Muchos aprovecharon la situación para hacer juegos de palabras. “Te quedó el mouse adentro”, escribió un usuario, mientras otro comentó: “Señor, ¿no me deja jugar un rato?”.

También aparecieron mensajes irónicos sobre el funcionamiento de la PC y referencias al hantavirus, la enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos y que en los últimos días ha adquirido cierta importancia tras el brote en el crucero MV Hondius. “El nuevo virus de la PC: HANTAVIRUS”, bromeó una persona.

Otro usuario escribió: “Por eso andaba lenta la computadora… está de huelga”. Entre las respuestas más repetidas, varios usuarios también se preguntaron cómo el animal había logrado entrar al gabinete. “Nadie se pregunta cómo llegó eso ahí”, comentó otro internauta, sorprendido por el video viral.

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