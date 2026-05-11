Corrió bajo el temporal para ir con su amiga, se cayó y TikTok explotó: "El chisme valía la pena"

“Esas son las reales”, escribieron los usuarios. El video acumula casi 10 millones de reproducciones y superó el millón de “me gusta”

Una joven se volvió viral en TikTok luego de protagonizar una aparatosa caída mientras corría bajo la lluvia con un mate y un termo en sus manos. El insólito accidente ocurrió cuando intentaba encontrarse con una amiga en medio del mal clima. “El chisme supera cualquier adversidad”, bromeaban.

La escena muestra a la chica completamente empapada tras resbalar sobre el asfalto mojado, aunque segundos después llegó a la casa y tomó mate con total normalidad. El video se volvió viral rápidamente, superando el millón de “me gusta” y a punto de llegar a los 10 millones de reproducciones.

Insólito: el “chisme” era más importante que cualquier temporal La secuencia fue grabada por Dani, la amiga que esperaba verla llegar bajo la lluvia. "No creo que mi amiga venga con esta lluvia", escribió en la publicación, previo a mostrarla mientras corría. Pero no, la joven estaba dispuesta a todo y el mal temporal no sería un obstáculo para la juntada.

En el video, la joven aparece acercándose a toda velocidad mientras sostiene el termo y el mate, sin imaginar que terminaría en el suelo.

Debido a que llevaba ambas manos ocupadas, no pudo amortiguar la caída. La calle inundada le jugó una mala pasada y terminó cayendo, golpeándose de frente. A pesar del golpe y de quedar completamente mojada, la protagonista siguió adelante como si nada hubiera ocurrido.

Embed @danii..echeverria26 #fyppppppppppppppppppppppp #lluvia #amigas #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - danii Tras levantarse, llegó por fin a la casa de Dani, tomaron mate y seguramente se pusieron al día. El momento generó miles de reacciones y comentarios en TikTok. Muchos usuarios bromearon con la escena y remarcaron la importancia del “chisme” pese a la tormenta y el accidente. “El chisme era más fuerte que la lluvia”, “humillada pero jamás derrotada”, “esas son las reales” y “menos mal se puso la capucha para no mojarse” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los usuarios de la red social.