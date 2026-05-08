Una tiktoker denunció abuso por parte de su instructor de buceo y el hecho quedó registrado por cámaras

Una joven tiktoker de 31 años denunció que su instructor de buceo la tocó inapropiadamente durante una clase. La joven filmó el momento que sucedió bajo el agua y generó indignación en las redes sociales.

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La influencer Rasha Mediene (@roamwithrasha) relató que se encontraba de vacaciones en Egipto y decidió contratar el servicio de una empresa de buceo para aprender sobre la actividad. En un video publicado en sus redes sociales, la joven expresó que desde un primer momento no se sintió cómoda con su instructor por diferentes comentarios que realizaba.

Al ingresar al agua , la joven comenzó a filmar la clase de buceo, y en un momento se observa cómo el instructor comienza a tocarla de manera inapropiada. "Se puede ver a mi instructor tocando distintas partes de mi cuerpo de formas que no tenían que ver con la seguridad ni con una correcta instrucción de buceo", expresó

Al notar la situación y sentirse incómoda , Mediene apartó al hombre y le dio a entender que quería que se detuviera y no la tocara . En las imágenes se puede ver como ella no permite que el instructor tome su mano para continuar con la práctica , y en cambio se alejó y decidió concluir la clase.

"Muchas personas sienten que deben quedarse calladas o aceptar estas cosas. NO tienes que tolerar nada que te haga sentir incómoda. Tienes derecho a apartar a alguien. Tienes derecho a mover sus manos. Tienes derecho a terminar la inmersión", señaló la tiktoker.

Usuarios repudiaron la actitud del instructor

El video superó las 3 millones de reproducciones y se llenó de comentarios de usuarios que se solidarizaron con la tiktoker. Además, instructores de buceo certificados comentaron el video y expresaron que las maniobras del hombre no eran apropiadas.

"No hay necesidad de tocar a otros buceadores a menos que algo vaya mal o necesiten ayuda. El buceo ya es un entorno vulnerable sin que te toquen de forma inapropiada. ¡Lamento mucho que hayas tenido esta experiencia!", expresó una joven