Su mamá le abrió mal un paquete de figuritas del Mundial y le rompió la carta más buscada: "Si sale me muero"

Con la llegada del Mundial 2026 también apareció la nueva colección de figuritas de los jugadores de fútbol. En este sentido, todos los fanáticos hacen lo imposible para encontrar la carta de su jugador favorito y para completar el álbum.
Un joven argentino abrió más de 100 paquetes del Mundial 2026 hasta que apareció su ídolo, pero su madre cometió un error que arruinó el momento.
Con la llegada del Mundial 2026 también apareció la nueva colección de figuritas de los jugadores de fútbol. En este sentido, todos los fanáticos hacen lo imposible para encontrar la carta de su jugador favorito y para completar el álbum.
Este fue el caso de un argentino llamado Maxi, quien compartió en TikTok que se había comprado alrededor de 100 paquetes de figuritas con el objetivo de que le toque su ídolo, Lionel Messi. Lo que no se esperaba es que esa carta la iba a abrir junto a su madre y que iba a estar rota.
“¿Qué onda gente? Mi mamá quiere abrir un pack del mundial, así que vamos a ver que le sale”, comenzó diciendo el joven. A lo que su madre le preguntó cuál le gustaría que salga y él respondió: “Mbappe, Dembele, Cristiano, Messi me muero…”.
En ese momento, la mujer parecía no tener mucha experiencia con las cartas y cuando terminó de abrir el paquete se dio cuenta de que había cometido un error garrafal: lo abrió por la mitad rompiendo todas las figuritas. “Sale algo bueno y te mato”, le dijo Maxi a su madre bromeando tras notar que las cartas estaban rotas por la mitad.
Al momento de empezar a mostrar los jugadores que le tocaron, Maxi pensó que no iba a haber ninguna especial hasta que vio la última y no lo podía creer: la de Leo Messi, rota por la mitad. Al verla, los dos quedaron boquiabiertos y lamentaron que la habían conseguido, pero partida a la mitad.
El video superó las 3 millones de vistas y recibió miles de comentarios tras la insólita situación. "¿Qué posibilidad había?", "dónde celebrarás el velatorio?" o "no sé si reírme o llorar", fueron algunos de los comentarios más destacados.