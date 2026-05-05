Su mamá le abrió mal un paquete de figuritas del Mundial y le rompió la carta más buscada: "Si sale me muero"

Un joven argentino abrió más de 100 paquetes del Mundial 2026 hasta que apareció su ídolo, pero su madre cometió un error que arruinó el momento.

Abrió un paquete de figuritas del Mundial con su madre y el resultado fue inesperado

Con la llegada del Mundial 2026 también apareció la nueva colección de figuritas de los jugadores de fútbol. En este sentido, todos los fanáticos hacen lo imposible para encontrar la carta de su jugador favorito y para completar el álbum.

Este fue el caso de un argentino llamado Maxi, quien compartió en TikTok que se había comprado alrededor de 100 paquetes de figuritas con el objetivo de que le toque su ídolo, Lionel Messi. Lo que no se esperaba es que esa carta la iba a abrir junto a su madre y que iba a estar rota.

“¿Qué onda gente? Mi mamá quiere abrir un pack del mundial, así que vamos a ver que le sale”, comenzó diciendo el joven. A lo que su madre le preguntó cuál le gustaría que salga y él respondió: “Mbappe, Dembele, Cristiano, Messi me muero…”.

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En ese momento, la mujer parecía no tener mucha experiencia con las cartas y cuando terminó de abrir el paquete se dio cuenta de que había cometido un error garrafal: lo abrió por la mitad rompiendo todas las figuritas. “Sale algo bueno y te mato”, le dijo Maxi a su madre bromeando tras notar que las cartas estaban rotas por la mitad.