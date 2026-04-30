Supermercado lanza sorteo por el mundial: cómo ganar una Smart TV y premios increíbles

Con el mundial cada vez más cerca, el clima futbolero se mete de lleno en la rutina diaria de los argentinos. En ese escenario, un supermercado con presencia nacional impulsa una promoción que combina consumo con premios vinculados a la tecnología y la pasión por la Selección.

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La propuesta incluye un sorteo con Smart TV, tablets, giftcards y kits futboleros , además de beneficios inmediatos para quienes alcancen ciertos montos de compra. La iniciativa apunta a acompañar la previa del mundial con incentivos concretos en cada ticket.

La promoción “Dale Mâs Pelota a esta promo” de ChangoMâs estará vigente del 29 de abril al 31 de mayo y permite participar con la compra de productos de marcas adheridas , presentes en múltiples rubros como alimentos, bebidas, limpieza y perfumería.

Entre las marcas participantes se incluyen opciones masivas como Arcor, Coca-Cola, Pepsi, Knorr, La Virginia, Molinos Río de la Plata, Bimbo, Nestlé, Oreo, Lay’s, Gatorade , entre muchas otras.

Desde la empresa detallaron que “con cada compra, el cliente suma chances para participar del sorteo de un premio por hora”. En total, se entregarán 792 premios, entre los que se destacan:

15 Smart TV de 65 pulgadas marca TCL

15 Smart TV de 55 pulgadas marca TCL

15 tablets de 11 pulgadas TCL (modelo Nxtpaper Dark Gray)

15 tablets de 10 pulgadas TCL (modelo Gen2 Space Gray)

200 giftcards de $100.000

532 kits futboleros (pelota, guantes y canilleras marca Woairon)

Además, se establecieron cupos por provincia. En lugares como Mendoza, Neuquén, Río Negro y Jujuy habrá una cantidad limitada de premios, incluyendo Smart TV, tablets, giftcards y kits futboleros.

También explicaron que “los socios MâsClub duplican sus chances de ganar y los que compren a través de la web de MâsOnline, triplican sus posibilidades”. A su vez, “en cada uno de los tickets de compra, se podrá ver reflejada la cantidad de chances acumuladas”, junto a un código QR para completar la inscripción.

El sorteo se realizará el 3 de junio de 2026 a las 11:00 horas ante escribano público, y cada participante podrá ganar un solo premio.

El listado completo de marcas participantes incluye:

Coronet; Krachitos; Check; La Providencia; Don Satur; Slides; Tosti; Kinder; Tic Tac; Billiken; Yummy; Bulldog; Smack; Amor Carioca; Sinfonía; Gaona; Macritas; Tostex; Smams; Molinos Ala; Maní King; Chammas; Yuka; Sol Serrano; Croppers; Happy Food; Lipo; Philco; Kukinas; Simplot; Imperial; Schneider; Los Árboles; Frizze; San Telmo; Gordons; Tanqueray; Smirnoff; Nina; Cosecha Tardía; Luigi Bosca; La Linda; Benjamín; Emilia; Nieto Senetiner; Juan de Juana; Finca Natalina; Cañuelas; Pureza; Mamá Cocina; Menu Box; Pasta Veloce; Oliovita; Cocinero; Minerva; Gallo; Gallo Snacks; Lucchetti; Máximo; Exquisita; Blancaflor; Favorita; Arlistán; Nobleza Gaucha; Terrabusi Fideos; Don Vicente; Matarazzo; Rina Matarazzo; Don Felipe; Preferido; Vitina; Chocoarroz; Cruz de Malta; Chamigo; La Virginia; Giacomo; La Morenita; Alicante; Chocolino; Tuy; Hellmann’s; Knorr; Savora; Maizena; Celusal; Dos Anclas; Tau; Swift; La Parmesana; Dos Hermanos; Castell; La Malagueña; Nucete; Danica; D Fiesta; Casalta; Favinca; Menoyo; Sazón; Arcor; Prestopronta; La Campagnola; Águila; BC; Salsati; Bon o Bon; Mogul; Block; Marolio; Molto; Santa Isabel; Francesca; Morixe; Vigente; Gomes da Costa; Caserita; Inca; Inalpa; Tarragona; Chacabuco; Egran; Taragüi; Unión; Mañanita; Playadito; Hileret; Bonafide; La Tranquera; CBSé; Verdeflor; Chuker; Nutella; Ledesma; Bialcohol; Energizer; Rayovac; Philips; Puma; Autopolish; Petronas; Champion; Harbat; Georgia; YPF; Match One; Herbo; Silisur; Castrol; Pirelli; Lusqtoff; Sicca; Kassse; Paladini; Lario; Leig Lac; Barraza; Aurora; Cagnoli; Riosma; Arribata; Kiros; Milkaut; Ilolay; Levex; La Salteña; Granja del Sol; Sibarita; Citric; Fargo; Bimbo; Lactal; Mimago; Doña Noly; Pepsi; 7Up; Paso de los Toros; Mirinda; Gatorade; Eco de los Andes; Glaciar; Nestlé; Red Bull; H2O; Levité; Villavicencio; Villa del Sur; Cunnington; Cellier; Tang; Clight; Speed; Coca-Cola; Sprite; Fanta; Schweppes; Cepita; Ades; Monster; Dr Lemon; Gancia; Búhero Negro; Cafayate; Skyy; Cinzano; Multi O; Prime; Meraki; Neoseg Maxx; Plenitud; Tena; Doncella; Curitas; Nivea; QSoft; Bardahl; Bridgestone; Firestone; Fate; Speedway; Wander; Revigal; Total Energies; Willard; Dynasty; Nakan; Silver Shadow; Osram; Chocolinas; Cofler; Traviata; Macuca; Beldent; Oreo; Pepitos; Milka; Shot; Cadbury; Lay’s; Doritos; Cheetos; Paseo; Toddy; Fullmint; Takis; Dolca; Vizzio; Chocman; Nugatón; Pico Dulce; Baby Doll; Duracell; Las 3 Niñas; Zummy; McCain; Frigor; Vegetalex; Check Pan; Manty; Vienissima; PatyViena; Good Mark; Paty; Sadia; Green Life; Ivess; Terma; Tres Torres; Pritty; Doble Cola; Sierra de los Padres; Rinde2; Secco; Biobalance; Del Valle; Tutti; Suerox; Karlsberg.

Beneficios extra del supermercado para vivir el mundial con premios asegurados

Más allá del sorteo principal, la promoción incluye un incentivo para quienes realicen compras superiores a $200.000 recibirán en el momento una pelota de Argentina, sin depender del resultado del sorteo.

Este beneficio busca reforzar la experiencia del cliente durante la previa del mundial, combinando premios instantáneos con la posibilidad de acceder a Smart TV, tablets o giftcards.

Desde la organización también aclararon que los premios serán entregados en tiendas designadas y que los gastos de traslado o utilización corren por cuenta de los ganadores, mientras que cualquier carga impositiva asociada será asumida por el organizador.