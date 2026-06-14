Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo por el feriado nacional

Luego del feriado del lunes, la cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.455 en Banco Nación. Después de los datos de inflación del pasado jueves (2,1%), el techo de la banda cambia el esquema oficial y superará los $1.840 a fines de julio de 2026.
Dólar martes 16 junio
Con los últimos datos de inflación, julio será clave porque el techo pasa a los $1.840 para la cotización mayorista.
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Precio del dólar para este martes en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 16 de junio
- Banco Nación: $1.455
- Banco Galicia: $1.450
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Santander: $1.450
- Banco Ciudad: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Macro: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Supervielle: $1.447
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Piano: $1.450
- Banco Comercio: $1.450
- ICBC: $1.460
- Brubank: $1.445
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
La inflación registrada en mayo permitió establecer un nuevo límite superior para la banda cambiaria. Tras la publicación de los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se especula hasta qué nivel podría escalar el dólar mayorista durante julio antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga que intervenir en el mercado.
El sistema cambiario actual dispone que el valor máximo de la banda, es decir, el punto a partir del cual el dólar mayorista no puede seguir avanzando sin que el BCRA actúe mediante la venta de divisas, se actualiza cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Es así que esa actualización se aplica con un retraso de dos meses entre el dato inflacionario y su impacto efectivo sobre los límites vigentes.
De esta manera, la inflación correspondiente a mayo, informada durante junio, será la que determine el techo de la banda cambiaria para julio.
El mismo procedimiento se utilizó anteriormente: la inflación de marzo sirvió para fijar el límite de mayo, mientras que la de abril estableció el tope correspondiente a junio.
Cuál será el nuevo techo para el dólar
- Según informó el INDEC, la inflación de mayo alcanzó el 2,15 por ciento. Al aplicar ese porcentaje sobre el techo vigente de junio, ubicado en $1.806,45, el límite superior de la banda cambiaria para finales de julio pasará a ser de 1.845,28 pesos. Esto representa un incremento superior a $38 en comparación con el valor actual.
- Si se compara con la actualización previa, el ajuste previsto para julio resulta más moderado. En abril, la inflación había sido del 2,6%, lo que elevó el techo de la banda desde $1.764,15 en mayo hasta $1.806,45 en junio, con una diferencia superior a 42 pesos. La menor variación de precios observada en mayo explica que el aumento del límite cambiario sea ahora más reducido.
- En caso de que el dólar mayorista superara los $1.845,28 al finalizar julio, el BCRA debería intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para llevar nuevamente la cotización dentro de los parámetros establecidos. La finalidad de este mecanismo es evitar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio y contribuir a la estabilidad del mercado.
Con una inflación que volvió a desacelerarse durante mayo, el esquema cambiario proyecta un techo más acotado para julio. De cara a los próximos meses, la atención estará puesta en la evolución de los precios, ya que una continuidad de esta tendencia implicaría ajustes cada vez más moderados en los límites de la banda cambiaria.