Confirmaron a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo por el feriado nacional

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.455 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los diferentes bancos del país.

Luego del feriado del lunes, la cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.455 en Banco Nación. Después de los datos de inflación del pasado jueves (2,1%), el techo de la banda cambia el esquema oficial y superará los $1.840 a fines de julio de 2026.

Dólar martes 16 junio Con los últimos datos de inflación, julio será clave porque el techo pasa a los $1.840 para la cotización mayorista. WEB Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 16 de junio Banco Nación: $1.455

$1.455 Banco Galicia: $1.450

$1.450 Banco BBVA: $1.455

$1.455 Banco Santander: $1.450

$1.450 Banco Ciudad: $1.450

$1.450 Banco Patagonia: $1.460

$1.460 Banco Macro: $1.460

$1.460 Banco Hipotecario: $1.450

$1.450 Banco Supervielle: $1.447

$1.447 Banco Credicoop: $1.450

$1.450 Banco Piano: $1.450

$1.450 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.460

$1.460 Brubank: $1.445 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país La inflación registrada en mayo permitió establecer un nuevo límite superior para la banda cambiaria. Tras la publicación de los datos por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se especula hasta qué nivel podría escalar el dólar mayorista durante julio antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga que intervenir en el mercado.

El sistema cambiario actual dispone que el valor máximo de la banda, es decir, el punto a partir del cual el dólar mayorista no puede seguir avanzando sin que el BCRA actúe mediante la venta de divisas, se actualiza cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Es así que esa actualización se aplica con un retraso de dos meses entre el dato inflacionario y su impacto efectivo sobre los límites vigentes.

De esta manera, la inflación correspondiente a mayo, informada durante junio, será la que determine el techo de la banda cambiaria para julio.