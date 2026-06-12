Debut récord de SpaceX en Nasdaq: Elon Musk es el primer billonario del planeta

La empresa aeroespacial SpaceX debutó este viernes en el índice Nasdaq de Wall Street con un precio de 150 dólares por acción, lo que supone una suba de en torno a un 12 % respecto al precio fijado en su oferta pública inicial (OPI), de 135 dólares por título.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ‌y el presidente financiero, Bret Johnsen, tocaron la campana de apertura del Nasdaq a las 9.30 hora local.

Con 75.000 millones de dólares, los ingresos de la operación de SPCX duplicaron con creces los de la OPI récord de Saudi Aramco en 2019.

Apenas entre el tres y el cuatro por ciento de las acciones de SpaceX están actualmente disponibles para su negociación en el mercado. La empresa reservó hasta un treinta por ciento de la oferta para inversores minoristas, incluido un diez por ciento destinado a compradores europeos, pero la cifra final se fijó en el 20%.

Desde Argentina, se podrá acceder a las acciones de SPCX mediante la compra de Cedears, instrumentos que representan papeles de firmas del exterior, en los diferentes brokers locales.

En cuanto a los contratos de opciones sobre SPCX, está previsto que empiecen a negociarse la próxima semana.

La cotización histórica consolidó el estatus del ahora billonario Musk e impulsó a SpaceX al rango de las empresas más valiosas del mundo, pese a que la firma registró unas pérdidas de casi 5.000 millones de dólares el año pasado y generó solo una fracción de los ingresos que obtienen gigantes tecnológicos de valor similar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EricLDaugh/status/2065427478831616021?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING: ELON MUSK LAUNCHES SpaceX on the Nasdaq, HISTORIC DAY



He just made history, largest IPO ever!



World's first trillionaire! pic.twitter.com/QETFHD80kP — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 12, 2026

Como SpaceX es considerado ampliamente como un ensayo general para una nueva generación de megacotizaciones, los actores del mercado también estarán atentos a las señales sobre el interés de los inversores de cara a las próximas salidas a bolsa de los pesos pesados de la inteligencia artificial, Anthropic y OpenAI.

Elon Musk celebra la llegada de SpaceX a Nasdaq y va por más: "Misión multiplanetaria"

El magnate aseguró que SpaceX busca desarrollar la tecnología necesaria para convertir a la humanidad en una "civilización multiplanetaria" y "hacer posible que cualquier persona pueda viajar algún día a la Luna, Marte o incluso más allá del sistema solar".

"Siempre habrá problemas en la Tierra que querremos resolver, pero también tiene que haber cosas que te entusiasmen por el futuro y que te hagan levantarte por la mañana porque no puedes esperar a ver qué pasa después", dijo Musk desde Texas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MorganStanley/status/2065426224680239399?s=20&partner=&hide_thread=false Today, @SpaceX (Nasdaq: SPCX) makes its public market debut with a $75Bn offering (pre-greenshoe) at $135 per share, marking the largest IPO in history.



Congratulations to the SpaceX team. We are honored to serve as joint lead bookrunner and sole stabilization agent. pic.twitter.com/R0QkTRwVvF — Morgan Stanley (@MorganStanley) June 12, 2026

Musk recordó que cuando fundó la empresa le daba "menos de un 10 %" de probabilidades de éxito, pero consideró que era necesario intentarlo porque, de lo contrario, "nunca seremos una civilización verdaderamente espacial".

"Es difícil de creer que esa pequeña empresa que empezó en un almacén en El Segundo (California) ahora esté saliendo a bolsa con la IPO (Oferta Pública Inicial) más grande de la historia", proclamó Musk.

"Si la gente me hubiera dicho que esto iba a pasar, yo habría dicho: ‘hombre, debes de estar fumando un crack buenísimo, porque yo creo que esta empresa va a quebrar'", bromeó el magnate.