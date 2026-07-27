Tras un primer semestre en baja, concesionarios de autos apuestan a mejores tasas para reanimar las ventas

El informe sobre patentamientos publicado la semana pasada por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) mostró una evolución dispar en el mercado automotor durante el primer semestre de 2026. El estudio analiza todos los segmentos del sector, aunque el más importante y de mayor volumen –los autos - registró variaciones negativas y se condice con el relevamiento realizad por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) .

El comportamiento de los automóviles ha sido diferente de lo sucedido con las motos que, según el Indec, alcanzaron un crecimiento acumulado del 45%. Los primeros, en tanto, acumularon una caída interanual del 9,3% en el primer semestre en donde no solo se registró varios meses consecutivos de retroceso sino también un desplome anual más profundo. Junio contra junio, las ventas disminuyeron 15,1% , según el Indec y 12,8% en función de las cifras de Acara.

“En los seis meses acumulados del año se patentaron 294.181 unidades, esto es un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían inscripto 326.549 vehículos”, detalló el informe de los Concesionarios. La evolución mensual, en tanto, evidenció que la retracción se profundizó durante el primer semestre. Después de comenzar 2026 con una caída interanual de 3,5% en enero y de 3,3% en febrero, marzo mostró una recuperación de 3,3%. Sin embargo, el mercado volvió a contraerse en abril (-11,7%), mayo (-24%) y junio (-15,1%).

El acumulado interanual, que había comenzado en -3,5% en enero, pasó a -8,1% en mayo y cerró junio en -9,3%. El dato de junio, sin embargo, mostró una leve señal de recuperación que presenta una señal de recuperación que, sin embargo, no alcanza para tonificar las ventas en el sector.

En palabras de Diego Rodríguez de Rodríguez Autos SRL , los primeros seis meses del año fueron duros y los números así lo marcaton. “Con respecto al semestre anterior, tenemos una baja considerable, pero era algo que se esperaba”, observó el profesional. Agregó que en la actualidad el mercado está contraído con una fuerte oferta en contraposición con la poca demanda. Esta situación tiene un doble impacto. Uno en precios estables y otro en cierta incertidumbre hacia adelante.

Leandro Lipari, gerente del Grupo Lorenzo, expresó que dentro del contexto general cerraron el semestre mejor de lo que habían anticipado. Esto, debido a que tomaron una nueva marca que que contribuyó a mejorar las ventas del grupo. “En Mendoza terminamos por encima del promedio de la red y del consolidado por las terminales”, aseguró Lipari.

Precios a la baja

La caída en la demanda ha impactado en los precios que, pese al alza del dólar, no ha modificado los valores de los vehículos. “Muchas terminales o concesionarias han vendido por debajo del precio establecido con el fin de llegar a los objetivos establecidos”, expresó Rodríguez. Pese a esto, agregó, la mejora en las ventas en líneas generales no se ha logrado dado los informes publicados por el Indec y Acara.

En un mercado cada vez más concentrado en los vehículos importados (85% del total de ventas), el valor del dólar impacta de manera directa en los autos. En tiempos en que los modelos nacionales eran mayoría, la variación de la moneda norteamericana también se trasladaba a los precios. Sin embargo, tanto Rodríguez como Lipari expresaron que el aumento del dólar de los últimos tiempos, no ha impactado en el precio de los autos. “Las terminales han absorbido estos cambios y no los han trasladado al cliente, lo que también habla de la sobreoferta”, comentó Rodríguez para quien se trata de un punto favorable para el cliente y el rubro en general.

En línea, el gerente de Grupo Lorenzo expresó que si bien ha habido un incremento de precios en toda la industria por el tema del dólar, tanto las terminales como los concesionarios han decidido sumarse a la intención de mantener los precios. “Si, por ejemplo, un auto subió dos millones de pesos por el dólar, la terminal absorbe un millón y el concesionario el otro para que el precio se mantenga dentro de la línea de competitividad”, subrayó Lipari. Sumó que se trata de una situación muy positiva y viable para que llegar al 0 kilómetro.

Incertidumbre para el segundo semestre

Aunque todavía falta casi todo el segundo semestre, el buen desempeño de 2025 y el contexto actual en el que las tasas no terminan de mejorar, las expectativas para adelante son inciertas. Es que si bien hay propuestas de créditos para el cero kilómetro (incluidos los planes de ahorro que –por una cuestión de precio- se mantiene), la mayoría viene del lado de las terminales automotrices. “Por la alta mora, los bancos todavía no acomodan la tasa”, observó Diego Rodríguez.

Fuente: Indec

La financiación, sin embargo, ha registrado una mejora según el informe publicado por Acara que destacó que el crédito prendario mejoró en junio 23,5% frente a mayo por lo que se revirtió la caída mensual de los dos meses previos (-5,2% en abril y -14,1% en mayo). “En términos interanuales todavía se ubica un 12,3% por debajo de junio de 2025”, se advirtió en el relevamiento.

En el sexto mes del año, las ventas por crédito pasaron del 43,9% en mayo al 49% del total. En el reparto de acreedores acumulado del año, las de Marca desplazaron a las Terminales de Ahorro como principal canal (43% vs. 42%) cuando en 2025 la relación era inversa -40% vs. 44%-. En tanto, según la Asociación de concesionarios, los bancos retrocedieron levemente al 13%

En este contexto, Diego Rodríguez destacó que de cara al segundo semestre se espera que haya más herramientas para la venta. “Me refiero a que bajen las tasas porque es lo que más tracciona el mercado”, señaló el profesional que si bien destacó que ha habido crédito, se trata de una oferta aún insuficiente. Desde el punto de vista de Leandro Lipari, el segundo semestre todavía se plantea incierto debido a que no hay demasiada información sobre puntos relevantes para el sector.