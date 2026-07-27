El editorial de The Washington Post con los resultados logrados por Milei: "Este cambio no es magia ni suerte"

The Washington Post volvió a dedicarle un editorial favorable al presidente Javier Milei, de quien destacó los resultados económicos de su gestión: "Este cambio no es magia ni suerte" .

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Desde The Washington Post afirmaron que "el renacimiento del libre mercado de Argentina continúa mejorando las perspectivas económicas del país, y los inversores lo están notando".

Así se hizo eco de las últimas noticias: "Moody's mejoró la calificación de los bonos argentinos en dólares y revisó su perspectiva de estable a positiva. Esta es la tercera mejora en la calificación soberana de Argentina en menos de tres meses , tras las de Fitch en mayo y S&P Global en junio". Previamente el país había recibido revisiones positivas de Fitch Ratings y S&P Global.

"El mensaje de las agencias calificadoras es que las reformas orientadas al mercado del presidente Javier Milei están funcionando ", dijo The Washington Post, resaltando que las decisiones tomadas por el Gobierno permitieron alcanzar una mejora de los indicadores macroeconómicos y recuperar parte de la confianza de los inversores internacionales.

"Cuando Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Argentina era considerada con un riesgo de incumplimiento peligrosamente alto. En menos de tres años, Argentina dejó atrás su calificación de 'alto nivel de dificultad'. Argentina ya no figura entre las deudas más riesgosas del mercado global. La ambición de Milei es alcanzar una calificación de grado de inversión en un plazo de cinco años", señaló.

"Este cambio no es magia ni suerte", subrayó.

"Milei convirtió la lucha contra la inflación en su máxima prioridad. Cuando asumió el cargo, la tasa de inflación mensual rondaba el 25%. El mes pasado se ubicó en el 1,9%. Milei también abordó los persistentes déficits fiscales del país y registró un modesto superávit apenas un año después de su asunción", agregó en el editorial.

"Esto mejora la vida de los argentinos. Y también ofrece un modelo para otras economías estancadas que buscan recuperarse", concluyó el Post.