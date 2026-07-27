Voto "anti": una encuesta muestra mayor rechazo a la continuidad de Milei que al regreso del peronismo

El denominado "voto anti" continúa siendo uno de los principales motores del comportamiento electoral en Argentina. Así lo refleja una encuesta nacional de la consultora Proyección , que muestra que, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el rechazo a una eventual continuidad del presidente Javier Milei supera, aunque por un estrecho margen, al rechazo de un posible regreso del peronismo al poder.

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El estudio, realizado entre el 1 y el 10 de julio sobre una muestra de 1.817 casos en todo el país y con un margen de error de ±2,3% , también confirma un escenario de fuerte polarización entre quienes respaldan la continuidad del actual Gobierno y quienes consideran necesario un cambio de administración.

Según el relevamiento, el 40,1% de los encuestados aseguró que estaría dispuesto a votar a un candidato que no sea de su preferencia con el único objetivo de impedir que Milei continúe como presidente.

Dentro de ese grupo, el 24% respondió estar "muy de acuerdo" con esa posibilidad, mientras que otro 16,1% dijo estar "de acuerdo".

En tanto, el 37,5% afirmó que también podría apoyar a un candidato que no le guste para evitar un eventual regreso del peronismo al Gobierno. De ese total, el 20,8% se manifestó "muy de acuerdo" y el 16,7% , simplemente "de acuerdo".

La diferencia entre ambos escenarios es de 2,6 puntos porcentuales, lo que refleja una leve ventaja del denominado voto opositor al oficialismo sobre el tradicional voto antiperonista, una lógica que en distintas elecciones fue determinante para los triunfos de Mauricio Macri en 2015 y de Javier Milei en 2023.

Más del 50% quiere un cambio de gobierno

La encuesta también consultó sobre las preferencias respecto del rumbo político para 2027.

El 20,3% manifestó que desea la continuidad del actual Gobierno, mientras que un 19,1% apoyaría una nueva gestión de Milei, aunque con cambios en el gabinete y en las políticas implementadas.

De esta manera, las distintas variantes de continuidad alcanzan el 39,4%.

En sentido contrario, el 37,8% se inclinó por un nuevo gobierno encabezado por un espacio cercano al peronismo, mientras que el 13,7% prefirió una alternativa no peronista. En conjunto, las opciones de cambio reúnen el 51,5% de las preferencias.

El 9,1% restante respondió que todavía no sabe qué postura adoptará.

Cómo se ubican ideológicamente los argentinos

El informe también exploró la identificación ideológica de los consultados.

La suma de quienes se consideran de derecha (17%) y centroderecha (9,3%) alcanza el 26,3%, mientras que quienes se identifican con la izquierda (7,7%) y la centroizquierda (11,1%) representan el 18,8%.

Por otra parte, un 12,4% se definió como de centro y el dato más llamativo es que el 42,5% aseguró no sentirse representado por ninguna de esas categorías políticas.

Los resultados se conocen pocos días después de otro informe de la misma consultora, que había mostrado un empate técnico en un eventual balotaje entre Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de un escenario abierto y competitivo para una primera vuelta presidencial.