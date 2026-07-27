El furioso cruce de Javier Milei con José De Mendiguren: "Ladrón, arruinaste al país"

En el marco de la Expo Rural, el presidente Javier Milei mantuvo un fuerte cruce con el exministro de Producción del duhaldismo, José Ignacio de Mendiguren , a quien acusó de "cagarle a los argentinos 30.000 millones de dólares".

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La pelea entre ambos dirigentes ocurrió este domingo al mediodía, mientras el jefe de Estado brindaba una entrevista en el estudio móvil de Radio Mitre.

Milei interrumpió la conversación al advertir que De Mendiguren pasaba frente al lugar. Entonces señaló con el brazo levantado y expresó: " Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina" .

Cuando uno de los presentes respondió “De Mendiguren”, el mandatario confirmó: “Sí. Ese le cagó a los argentinos 30.000 millones de dólares”.

El exfuncionario miró a Milei mientras caminaba por el predio, lo que motivó una nueva descalificación.

"Vos, sí, ladrón. Arruinaste el país con [Eduardo] Duhalde y toda su banda", agregó el Presidente.

Video: Milei señala a De Mendiguren

Después del revuelo, De Mendiguren dialogó este lunes a la mañana también con Mitre y aseguró que le cayeron "mal" las declaraciones de Milei.

"Semejantes injurias sin ningún tipo de prueba, tan alejadas de la realidad que molestan. Pero estoy acostumbrado. Venía de Brasil a decirle lo que le dijo al presidente de ese país", dijo el exministro de Producción, en referencia a las declaraciones de Milei contra Lula da Silva que generaron una tensa relación diplomática.

"Escuchar que me robé... ¡Lo mismo le dijo a [Luis, ministro de Economía] Caputo cuando le dijo que se había llevado 14.000 millones de dólares! O como a Patricia [Bullrich], que le dijo que tiraba bombas en los colegios y después los nombró ministros. Muchos de ellos tuvieron procesos; yo en mi vida no tuve ni un telegrama, no tuve ni una causa, ni una demanda", recordó De Mendiguren.

De Mendiguren le contestó a Milei tras el cruce en La Rural

Para el exministro de Producción durante la gestión de Duhalde, llevar a la Justicia al mandatario sería porque con este tipo de agravios se ve afectada "la institucionalidad argentina".

"Nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, y lo dejamos pasar", justificó el dirigente massista.