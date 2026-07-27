Hebe Casado respaldó las críticas de Milei a Lula, pero advirtió por el impacto en Mendoza

La vicegobernadora, Hebe Casado , se refirió a la crisis diplomática que se desató entre la Argentina y Brasil luego de las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva . Aunque evitó profundizar sobre el conflicto, respaldó la postura del mandatario nacional y expresó su preocupación por el posible impacto económico que una escalada en la tensión pueda tener sobre la provincia.

La oposición cuestionó los agravios de Milei a Lula y advirtió por el impacto económico

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Consultada sobre el enfrentamiento entre ambos gobiernos, Casado respondió con cautela. " No soy la más indicada para hablar de ese tema ", afirmó durante una actividad en la Legislatura provincial.

Sin embargo, la dirigente consideró que el cruce entre ambos presidentes tiene antecedentes y relativizó las críticas hacia Milei.

"Creo que también tenemos que tener en cuenta que Lula da Silva el año pasado y en plenas elecciones vino e hizo algo similar a lo que hizo Milei en Brasil. Por lo cual es una devolución de favores solamente. Cuando lo hace uno está bien y cuando lo hace el otro está mal", sostuvo.

Las declaraciones de la vicegobernadora llegan pocas semanas después de que ella misma quedara envuelta en una controversia internacional a raíz de sus dichos sobre la selección de Francia, episodio que derivó en un fuerte rechazo de la representación diplomática francesa en Argentina.

La vicegobernadora, Hebe Casado junto al presidente de la Nación, Javier Milei y el gobernador, Alfredo Cornejo.

Más allá de la discusión política, Casado hizo hincapié en las consecuencias que una profundización del conflicto bilateral podría generar para la economía mendocina, debido a la importancia que tiene Brasil como socio comercial de la provincia.

"Las relaciones con Brasil -y principalmente de Mendoza en lo económico- son muy fuertes en el ajo y la vitivinicultura y espero que no se dañen", señaló.

Brasil constituye uno de los principales mercados para las exportaciones mendocinas, especialmente para la industria vitivinícola y la producción de ajo, por lo que cualquier deterioro en el vínculo entre ambos países genera preocupación en los sectores productivos.

El conflicto entre Milei y Lula

Las declaraciones de Casado se producen luego de la participación de Javier Milei en la convención del Partido Liberal (PL), realizada en San Pablo, donde compartió escenario con el senador opositor Flávio Bolsonaro y manifestó su respaldo al espacio de cara a las próximas elecciones presidenciales brasileñas.

Durante su discurso, el presidente argentino volvió a cuestionar con dureza a Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón", "presidiario" y "basura socialista". Además, aseguró que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula" por la orientación económica del actual gobierno.

El presidente argentino, Javier Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participan de la LXVI Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados junto a los presidentes de los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur), en el Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina. Presidencia / NA

En el mismo acto, Milei también apuntó contra el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, luego de que la Justicia brasileña impidiera un encuentro presencial con el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por el intento de golpe de Estado de 2022.

Las expresiones del mandatario argentino profundizaron la tensión diplomática entre ambos países y generaron una nueva escalada en una relación bilateral que atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años.