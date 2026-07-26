La oposición cuestionó los agravios de Milei a Lula y advirtió por el impacto económico

El Frente Renovador y el gobernador Axel Kicillof cuestionaron las declaraciones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva, defendieron la relación estratégica con Brasil y advirtieron por el impacto económico y diplomático del conflicto.

El Frente Renovador y el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionaron las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos coincidieron en advertir que la escalada de tensión con Brasil puede afectar la producción, las exportaciones, el empleo y los intereses estratégicos de la Argentina.

A través de un pronunciamiento firmado por dirigentes de distintos puntos del país, el espacio liderado por Sergio Massa sostuvo que el vínculo con Brasil involucra a miles de PyMEs, industrias y trabajadores argentinos, al tratarse del principal socio comercial del país. Además, advirtió que priorizar la confrontación política por encima de la agenda económica puede generar consecuencias concretas para la actividad productiva.

Los agravios del Gobierno nacional contra Lula no son solo un problema diplomático: ponen en riesgo la producción, las exportaciones y el trabajo argentino.



La relación con Brasil se cuida con respeto, diálogo e integración. pic.twitter.com/nXdHDvOSMm — Frente Renovador (@FrenteRenovador) July 26, 2026 Entre las principales voces del espacio, la diputada Sabrina Selva reclamó recuperar "el diálogo, el respeto y la sensatez", mientras que el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, afirmó que un jefe de Estado debe defender los intereses nacionales y no profundizar conflictos con el principal socio comercial argentino. En la misma línea, Cecilia Moreau calificó de "inaceptables" los agravios contra Lula y sostuvo que nunca un presidente argentino había viajado a otro país para insultar públicamente a su mandatario.

El documento también recibió el respaldo de legisladores y funcionarios nacionales, bonaerenses y de distintas provincias, quienes coincidieron en defender la integración regional y una política exterior orientada a fortalecer la producción, el trabajo y el crecimiento económico.

Por su parte, Axel Kicillof también rechazó las declaraciones de Milei y sostuvo que ofendieron "al gobierno de Brasil, a su presidente y a su pueblo". El mandatario bonaerense afirmó que desde la Provincia mantienen una política de respeto hacia los países vecinos y consideró que este tipo de episodios deterioran la imagen internacional de la Argentina.