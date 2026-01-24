The Washington Post dedicó un editorial a Milei: "Trae a Davos de vuelta a la realidad"

The Washington Post dedicó un extenso análisis a la participación de Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2026 . Bajo el título “Javier Milei brings Davos back to earth” (Javier Milei devuelve a Davos a la realidad), el medio no solo elogió su discurso, sino que lo posicionó como un contrapunto necesario frente a la "inercia discursiva" de los líderes globales.

Para el Washington, la intervención de Milei representó una ruptura con el tono habitual del encuentro en Suiza. Mientras que la mayoría de los jefes de Estado aprovechan el foro para "pontificar sobre asuntos globales", Milei optó por una defensa técnica y filosófica del capitalismo.

El editorial subraya que el mandatario guio a la audiencia a través de las teorías de Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith, argumentando que el sistema de mercado libre no es solo el más productivo, sino el "único sistema justo" para garantizar la libertad individual.

Si bien Milei centró su discurso en la defensa del capitalismo, en su primera presentación en Davos había sido más eufórico, cuestionando al wokismo con más estupor .

Lo cierto es que, según The Washington Post, en esta ocasión Milei habló “desde la experiencia ”. “Cuando entró en la Casa Rosada, la inflación mensual era del 25 %. El país, rico en recursos naturales, había caído en la pobreza extrema. La incansable búsqueda de Milei de reformas de libre mercado está dando resultados. Convirtió un déficit fiscal del 15% de su producto interno bruto en un pequeño superávit fiscal, lo que desaceleró la tasa de inflación al 2,8% y redujo los niveles de pobreza de casi el 60% a alrededor del 30%. Se estima que la economía argentina creció un 4,5% el año pasado y se espera que crezca otro 4% en 2026 “, afirmó. Remarcó que La Libertad Avanza recibió un voto de confianza en las elecciones de 2025.

Acto seguido, el diario destacó que Milei, a diferencia de la mayoría de los políticos, que prefiere “suavizar su estrategia con un lenguaje moderado”, se refiere al sector público directamente como una “enfermedad”, el “enemigo” y una “organización criminal y violenta”. A su vez, recordó que el Presidente captó la atención mundial por primera vez cuando, en plena campaña electoral, apareció con una motosierra. “El jueves, en Davos, afirmó haber implementado 13.500 reformas desde que asumió el cargo para dinamizar la economía“, continuó.

En otro aspecto, el diario estadounidense marcó que el jefe de Estado está alineado con Donald Trump. “Es un firme aliado de Estados Unidos, amigo del presidente y formó parte de su Junta de Paz para Gaza. Pero las comparaciones con MAGA terminan ahí“, expresó. A su vez, indicó que el republicano suele ser considerado un hombre que ”transmite duras verdades" a los asistentes de Davos, pero que en realidad son las políticas de Milei las que están “alterando el statu quo”.

“A diferencia de Trump, el autoproclamado anarcocapitalista ha estado trabajando para erradicar las barreras comerciales, incluso con países como China”, señaló y citó un fragmento del discurso de Milei, en el que dijo que tiene que comerciar con el país asiático por su peso en el mundo.

A modo de cierre, el diario aseveró que lo que distingue a Milei de otros líderes del mundo es su deseo de reducir su propio poder y control, y replicó una declaración suya en Davos en la que manifestó: “Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes están creando un mundo mejor”.