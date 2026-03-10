Javier Milei recibió el premio "Guerrero de la Verdad" y respaldó a Estados Unidos e Israel
Durante un evento en Nueva York, Milei recibió un reconocimiento por su influencia en la comunidad judía y destacó la alianza con Estados Unidos e Israel. También recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina.
Milei fue premiado en Nueva York y reafirmó su apoyo a Estados Unidos e Israel.
El presidente de Argentina, Javier Milei, fue distinguido este lunes en la ciudad de Nueva York durante la gala anual organizada por The Algemeiner. Allí, Milei recibió el premio “Guerrero de la Verdad” y reafirmó su respaldo político a Estados Unidos y Israel en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
El mandatario participó del evento en la previa del inicio de la llamada Argentina Week, una serie de actividades económicas y políticas que se desarrollan en la ciudad estadounidense.
El respaldo a Estados Unidos e Israel
Durante su discurso de agradecimiento, Milei expresó: “Extiendo todo mi apoyo a Estados Unidos e Israel”. Además destacó el rol de ambos países frente a lo que definió como un régimen que durante décadas promovió el terrorismo y la inestabilidad internacional.
Brutal discurso de @JMilei a favor de Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán en Nueva York // Brutal speech by Milei in support of the United States and Israel in their war against Iran in New York. pic.twitter.com/0oZPklQTfh
Según el presidente argentino, ambas naciones tuvieron el coraje de enfrentar a un sistema que, a su juicio, amenazaba la libertad global y financiaba organizaciones terroristas.
En ese contexto, Milei mencionó los ataques contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Embajada de Israel en Buenos Aires. “En Argentina fueron artífices de dos de los atentados más graves de los que se tengan registros”, señaló el mandatario al explicar su posición en el conflicto internacional.
El jefe de Estado también sostuvo que su posicionamiento internacional responde a un criterio que definió como “la moral como política de Estado”, principio que, según explicó, guía las decisiones del gobierno argentino. “Frente a cada decisión de gobierno nos preguntamos si es moralmente correcto y luego si es eficiente en términos prácticos”, afirmó durante su exposición.
Reconocimiento internacional
El reconocimiento fue entregado en el marco de la Gala Algemeiner Jewish 100, donde la organización distingue a personalidades que influyeron positivamente en la vida judía a nivel global. Según destacó la entidad, Milei fue incluido en la lista de las cien figuras más influyentes del año junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.